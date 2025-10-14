Unul dintre cei mai buni fotbalisti din lume a fost muscat de un crocodil - cum se simte acum

Sambata, 17 Ianuarie 2015, ora 17:44
Mijlocasul olandez Arjen Robben a fost muscat de un crocodil in timpul unui antrenament al echipei Bayern Munchen.
Incidentul s-a produs in Qatar, in timp ce Robben incerca sa recupereze o minge dintr-un sant.
Fotbalistul batav a intins mana dupa o minge, dar a fost muscat de un crocodil. Robben a primit ingrijiri medicale si acum se simte bine.
"Am fost muscat de un crocodil mai mic cand am recuperat mingea dintr-un sant", a explicat Robben.
Acesta si-a continuat cu greu pregatirea dupa acest incident.
