Super transfer facut de Bayern Munchen. Nemtii au cumparat un fotbalist de la o rivala

Upamecano, trei selectii in nationala Frantei si un gol marcat, il va inlocui la campioana mondiala pe David Alaba, al carui contract expira in vara si care va pleca, potrivit presei internationale, la Real Madrid Francezul a semnat un contract valabil cinci ani, care intra in vigoare de la 1 iulie. Pana atunci, el va ramane la Leipzig. Bayern Munchen nu a anuntat suma de transfer, dar clauza de reziliere a contractului jucatorului cu Leipzig este de 43 de milioane de euro.Upamecano va face parte dintr-o adevarata colonie franceza la clubul german, care ii include pe Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Bouna Sarr, Tanguy Kouassi si Michael Cuisance, ultimul aflat acum sub forma de imprumut la Olympique Marseille Fundasul a mai evoluat in cariera la RB Salzburg.