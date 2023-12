Cum explică antrenorul lui Bayern umilința din Bundesliga: ”Nu pot accepta”

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Thomas Tuchel, a recunoscut sâmbătă seara că jucătorii săi au făcut o serie de erori în partida pierdută la un scor drastic, 5-1, în faţa lui Eintracht Frankfurt, în etapa a 14-a din Bundesliga, scrie AFP.

"A fost o victorie meritată pentru Eintracht, fără discuţie. Noi am făcut o serie de greşeli atât în atac, cât şi în apărare, chiar prea multe greşeli. În apărare nu am reuşit să blocăm acţiunile adversarilor, iar în atac nu am fructificat ocaziile avute. Am avut multe erori individuale, nu am ştiut să gestionăm partida, nu am găsit spaţii, nu am controlat deloc meciul. E o listă lungă de greşeli", a recunoscut Tuchel.

Bayern Munchen a suferit cea mai usturătoare înfrângere în Bundesliga din ultimii 4 ani.

"Nu pot accepta ca jucătorii mei să joace la un asemenea nivel", a completat Tuchel.

Bavarezii, care au pierdut primul meci în actuala ediţie a campionatului intern, sunt momentan pe locul 2, cu 32 de puncte, dar pot pierde poziţia dacă VfB Stuttgart, ocupanta locului 3, cu 30 de puncte, va învinge, sâmbătă seara, liderul Bayer Leverkusen.