Autor: Teodor Serban
Sambata, 30 August 2025, ora 17:00
273 citiri
Recordul stabilit de Bayern cu ultimul transfer. Cât a plătit pentru atacantul lui Chelsea
Nicolas Jackson FOTO X Livescore

Atacantul senegalez Nicolas Jackson (24 ani) ar putea pleca de la Chelsea şi să se alăture clubului Bayern Munchen înainte de sfârşitul perioadei de transferuri.

Potrivit Sky Sports, s-a ajuns la un acord cu Chelsea pentru un împrumut cu plată al atacantului central în valoare de 15 milioane de euro - un record în Bundesliga -, însoţit de o opţiune de cumpărare de aproximativ 65 de milioane de euro şi o clauză de revânzare.

Ajuns la Chelsea în vara anului 2023, Jackson a semnat iniţial un contract pe opt ani, pe care l-a prelungit cu două sezoane în septembrie 2024, rămânând astfel legat de club până în 2033.

În două sezoane petrecute la Londra, marcate de câştigarea Conference League şi a Cupei Mondiale a Cluburilor (2025), atacantul născut în Banjul (Gambia) s-a impus ca unul dintre liderii echipei Chelsea, marcând 24 de goluri şi oferind 10 pase decisive în 65 de meciuri din Premier League.

Chelsea, care a încasat deja aproape 280 de milioane de euro din vânzarea jucătorilor săi în timpul perioadei de transferuri, şi-a întărit atacul cu sosirea lui Joao Pedro şi Liam Delap la începutul verii.

