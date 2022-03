Un nou atac devastator asupra tancurilor rusești, văzut dintr-o dronă Bayraktar - VIDEO

Armata ucraineană a dat publicității, sâmbătă, noi imagini în care arată cum este lovit un convoi rusesc în regiunea Kiev.

Imaginile publicate pe Twitter ilustrează un posibil atac asupra trupelor de invazie din apropierea capitalei ce au ieșit de pe drumul principal și s-au răspândit prin păduri.

Dronele de fabricație turcească Bayraktar TB-2 din dotarea armatei ucrainene continuă să facă daune mari forțelor de invazie ruse.

