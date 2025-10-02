Baza de la Deveselu a rămas fără finanțare, după ce SUA au intrat în „shutdown”. Ce se întâmplă cu activitatea militarilor americani din țara noastră

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 15:36
502 citiri
Baza de la Deveselu a rămas fără finanțare, după ce SUA au intrat în „shutdown”. Ce se întâmplă cu activitatea militarilor americani din țara noastră
Scutul de la Deveselu/FOTO:mapn.ro

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanțare în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar își va continua activitatea în mod normal, a anunțat joi, 2 octombrie, această bază într-o postare pe Facebook.

„Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT. Personalul militar își va îndeplini în continuare atribuțiile în mod normal, fără plată, până când o soluționare sau alocări bugetare vor fi aprobate de Congres și promulgate prin lege”, se arată în mesajul publicat.

Baza de la Deveselu este prima unitate din Europa unde a fost amplasat sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore, care este o versiune terestră a sistemului radar ce echipează navele flotei militare americane începând din anul 2004.

Unitatea din România este echipată cu 24 de interceptoare Standard Missile 3 (SM-3) și oferă sprijin sistemului general de apărare al NATO împotriva rachetelor balistice (BMD).

SUA au intrat în atenția agențiilor de rating după ce a rămas fără buget și a suspendat activitatea Guvernului. Ce se poate întâmpla dacă se prelungește criza
SUA au intrat în atenția agențiilor de rating după ce a rămas fără buget și a suspendat activitatea Guvernului. Ce se poate întâmpla dacă se prelungește criza
Agențiile de rating Fitch și S&P consideră că închiderea parțială a Guvernului SUA nu va afecta pe termen scurt ratingul suveran al țării, deși impactul asupra creșterii economice va...
Ionuț Moșteanu, despre producția de drone în colaborare cu Ucraina: ”Să fie foarte, foarte clar că se discută de drone interceptoare, nu de atac”
Ionuț Moșteanu, despre producția de drone în colaborare cu Ucraina: ”Să fie foarte, foarte clar că se discută de drone interceptoare, nu de atac”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că Romania va finanța prin programul SAFE un proiect de producție de drone, care ar putea fi realizat prin colaborare cu Ucraina. El a...
#baza Deveselu, #shutdown administratie SUA, #finantare , #armata
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu s-au ferit de cuvinte, dupa ce au vazut ca fiica lor s-a logodit la 16 ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
De ce s-a intalnit Trump cu generalii armatei americane. Expert: "Premisele catastrofale pe care le evocau unii nu s-au confirmat"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Deficiențe grave cu protocoale neaplicate” la Spitalul Sf. Maria din Iași, acuză ministrul Sănătății. Aviz de funcționare emis ilegal VIDEO
  2. Baza de la Deveselu a rămas fără finanțare, după ce SUA au intrat în „shutdown”. Ce se întâmplă cu activitatea militarilor americani din țara noastră
  3. Dronele care perturbă aeroporturile europene ar trebui doborâte. Șeful Ryanair: „Nu am încredere în liderii europeni care stau la ceai și mănâncă biscuiți”
  4. Ministrul Apărării explică de ce România nu intervine în spațiul aerian al Ucrainei: ”Există o linie fină între a ajuta o țară în război și a deveni parte din el”
  5. Cazul care a șocat întreaga lume. Femeia din Australia condamnată la închisoare pe viață după ce și-a otrăvit trei rude contestă sentința
  6. Infestare cu ploșnițe la internatul unui liceu. Toți elevii au fost mutați. DSP: ”Oamenii trebuie să se înveţe din nou cu prevenţia şi să caute unde se duc”
  7. Atac terorist mortal la o sinagogă din Marea Britanie chiar de Yom Kippur, în cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Doi oameni au fost uciși. Agresorul a fost împușcat de poliție FOTO VIDEO
  8. Elveția pregătește o schimbare radicală a politicii sale de neutralitate. Modifică legea care i-a adus critici uriașe. Încrederea țării „este în joc”, avertizează un ministru
  9. Un deces cauzat de meningită după infecția cu virusul West Nile la Brăila. Alte 4 cazuri confirmate, cu evoluție favorabilă
  10. Viktor Orbán dă vina pe geografie pentru faptul că încă mai cumpără petrol rusesc: „Încerc să fiu un om puternic” VIDEO