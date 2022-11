Soldații francezi au reclamat condițiile ”mizere” în care sunt ținuți la baza de la Cincu. Reacția autorităților române FOTO

Soldaţii de elită trimişi de președintele Franței, Emmanuel Macron, să apere România în cadrul misiunii NATO s-au plâns în presa de la Hexagon de condițiile ”mizere” de la baza militară de la Cincu.

Ei le-au vorbit jurnaliștilor de la site-ul de investigații Mediapart despre numărul insuficient de toalete, mâncarea puțină și lipsa căldurii.

”Armata franceză nu are nimic glorios atunci când o vedem la Cincu, cu picioarele în noroi, cu stomacul gol, cu cearcănele până la bărbie, încercând să sperie Rusia cu mijloace defectuoase, camioane blocate (...) şi tancuri care au probleme să treacă prin Carpaţi”, a declarat un militar francez dislocat la Cincu, citat de Mediapart.

Jurnalista Justine Brabant a postat o fotografie pe Twitter, susținând că soldații au declarat că ”este o "mizerie", cu șobolani și câini”.

Et pour cause: ils auraient certainement eu beaucoup à dire. WC en nombre insuffisant, préfabriqués revenus du Mali sans avoir été nettoyés, ordures non ramassées: c'est un "bourbier", avec souris et chiens errants, témoignent des militaires, photos à l’appui. pic.twitter.com/VAFtTNpncq