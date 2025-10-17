De ce insistă Zelenski să primească din SUA rachete Tomahawk. Ce obiectiv strategic din Rusia ar putea neutraliza Ucraina FOTO

Rusia își extinde baza militară aeriană Engels 2, care este principala locație de aviație strategică de unde lansează atacuri asupra Ucrainei.

Această activitate a rușilor este dezvăluită, printr-un mesaj postat pe Internet, de Batalionul 8 Independent Arrata din Direcția Principală de Informații a armatei ucrainene, informează Ukrinform la data de 17 octombrie 2025.

„În partea de nord a bazei, se toarnă beton și se amenajează 12 noi platforme de staționare pentru avioane Tu-95MS, Tu-160, Su-34 și Su-35”, precizează militarii ucraineni.

Avioane lansate de pe aerodromul Engels 2 execută atacuri ample asupra orașelor ucrainene. Drept ripostă, drone ucrainene au lovit anterior această bază, distrugând zeci de rachete de croazieră și depozite de combustibil. Zgomotul exploziilor de la Engels 2 ar fi fost auzit până la Saratov.

„Activitatea de construcție arată că Rusia pregătește noi atacuri. Ucraina trebuie să-și extindă propriile capacități de atac în adâncime — drone, rachete cu rază lungă de acțiune și arme de precizie, pentru a lovi preventiv astfel de baze”, a precizat Batalionul 8 Arrata.

Ads

Potrivit Ukrinform, experții de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) consideră că raza lungă de acțiune și încărcătura semnificativă a rachetelor americane Tomahawk ar permite armatei ucrainene să provoace daune substanțiale principalelor instalații militare din interiorul Rusiei.

Printre obiectivele pe care Ucraina le-ar putea lovi cu rachete Tomahawk s-ar număra o fabrică, din Republica Tatarstan, unde se construiesc drone de tip Shahed, precum și baza aeriană Engels din regiunea Saratov.

Ads