Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 23:16
De ce insistă Zelenski să primească din SUA rachete Tomahawk. Ce obiectiv strategic din Rusia ar putea neutraliza Ucraina FOTO
Racheta Tomahawk / FOTO.X@BrennpunktUA

Rusia își extinde baza militară aeriană Engels 2, care este principala locație de aviație strategică de unde lansează atacuri asupra Ucrainei.

Această activitate a rușilor este dezvăluită, printr-un mesaj postat pe Internet, de Batalionul 8 Independent Arrata din Direcția Principală de Informații a armatei ucrainene, informează Ukrinform la data de 17 octombrie 2025.

„În partea de nord a bazei, se toarnă beton și se amenajează 12 noi platforme de staționare pentru avioane Tu-95MS, Tu-160, Su-34 și Su-35”, precizează militarii ucraineni.

Avioane lansate de pe aerodromul Engels 2 execută atacuri ample asupra orașelor ucrainene. Drept ripostă, drone ucrainene au lovit anterior această bază, distrugând zeci de rachete de croazieră și depozite de combustibil. Zgomotul exploziilor de la Engels 2 ar fi fost auzit până la Saratov.

„Activitatea de construcție arată că Rusia pregătește noi atacuri. Ucraina trebuie să-și extindă propriile capacități de atac în adâncime — drone, rachete cu rază lungă de acțiune și arme de precizie, pentru a lovi preventiv astfel de baze”, a precizat Batalionul 8 Arrata.

Potrivit Ukrinform, experții de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) consideră că raza lungă de acțiune și încărcătura semnificativă a rachetelor americane Tomahawk ar permite armatei ucrainene să provoace daune substanțiale principalelor instalații militare din interiorul Rusiei.

Printre obiectivele pe care Ucraina le-ar putea lovi cu rachete Tomahawk s-ar număra o fabrică, din Republica Tatarstan, unde se construiesc drone de tip Shahed, precum și baza aeriană Engels din regiunea Saratov.

