Războiul lui Putin din Ucraina a depășit borna de 470 de zile, însă acum pare într-un moment de cotitură după începerea contraofensivei trupelor Kievului. Însă, departe de ochii lumii, liderul de la Kremlin face mutări neobișnuite la o bază navală a Moscovei. Astfel, Rusia a început să construiască linii de apărare la baza secretă de submarine ale Marinei sale din Arctica.

Imaginile din satelit arată că Rusia a ridicat o barieră plutitoare, mijloace de apărare neobișnuite la baza sa navală secretă Olenya Guba din Peninsula Kola, situată în Marea Barents, la mii de kilometri de Ucraina, potrivit Naval News.

Analiza imaginilor din satelit, inclusiv imagini radar (SAR), arată că această barieră plutitoare a fost configurată în ultimele două luni la baza militară Olenya Guba a Rusiei. Trebuie menționat faptul că Olenya Guba (Golful căprioarelor) este o bază importantă de submarine din Peninsula Kola.

Spre deosebire de alte baze din zonă care găzduiesc submarine cu rachete balistice sau submarine de atac, Olenya Guba găzduiește submarinele de spionaj ale Rusiei.

După invazia Ucrainei din 2022, Rusia a întârziat să sporească apărarea în bazele sale navale din Marea Neagră. Atacul cu dronă maritimă al Ucrainei asupra Sevastopolului (din Crimeea) din octombrie 2022 a schimbat asta.

Acum Sevastopolul este protejat de mai multe straturi de brațe plutitoare și plase de torpile, precum și de sisteme de rachete, arme și încărcare de adâncime. Și alte baze și porturi rusești de-a lungul coastei Crimeei au primit apărări similare. În special, aceasta include Feodesia, care este acum folosită de navele care transportă rachete de croazieră Kalibr.

Dacă comparăm barajul plutitor din Crimeea cu cel din Olenya Guba, este clar că este o apărare. Nu este tipul folosit pentru a combate poluarea sau care să aibă o altă explicație prozaică. Rusia își întărește baza cheie din Arctica.

