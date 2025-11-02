Belgienii au dezvăluit obiectivul dronelor care au survolat în weekend baza nucleară NATO Kleine Brogel. "Vin să spioneze avioanele de vânătoare și muniția"

Autor: Adrian Zia
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 22:08
166 citiri
Belgienii au dezvăluit obiectivul dronelor care au survolat în weekend baza nucleară NATO Kleine Brogel. "Vin să spioneze avioanele de vânătoare și muniția"
Belgienii au dezvăluit obiectivul dronelor care au survolat în weekend baza NATO Kleine Brogel FOTO X/@disclosureorg

Dronele suspecte observate deasupra bazelor militare belgiene în weekend sunt menite să spioneze avioanele de vânătoare și muniția, a declarat duminică, 2 noiembrie, ministrul belgian al Apărării, Theo Francken.

„Ele [dronele] vin să spioneze, să vadă unde sunt avioanele F-16, unde este muniția și alte informații extrem de strategice”, a spus el pentru publicația belgiană RTBF.

Francken a anunțat duminică mai devreme că a fost lansată o anchetă după ce au fost raportate vehicule aeriene fără pilot care zboară deasupra bazei militare Kleine Brogel din nordul Belgiei.

Baza este esențială pentru apărarea Belgiei și include o prezență americană. Acolo sunt staționate în prezent bombe nucleare americane tactice B61 și avioanele care să le lanseze, iar tot și unde vor fi amplasate și avioane F-35, care vor putea și ele să transporte bombe nucleare.

Incidentul din acest weekend este unul dintre multele incidente recente din Belgia și din alte părți ale Europei. În ultimele săptămâni, drone rusești au fost interceptate și doborâte deasupra Poloniei. O altă dronă rusească a fost urmărită deasupra României, iar drone de origine necunoscută - dar cu suspiciune ridicată față de Rusia - au perturbat traficul aerian pe aeroporturi din Danemarca, Norvegia și Germania.

Francken nu a atribuit Moscovei ultimele incursiuni ale dronelor în Belgia, dar a sugerat că există câțiva alți vinovați evidenți. „Rușii încearcă să facă asta în toate țările europene”, a declarat el pentru RTBF. „Sunt rușii acum? Nu pot spune asta, dar motivele sunt clare, iar modalitățile de a face astfel de lucruri sunt, de asemenea, foarte clare”, a spus el.

„Războiul este cu adevărat un război al dronelor, iar Departamentul Apărării trebuie cu adevărat să se pregătească pentru asta”, a adăugat Francken.

Ministrul belgian al apărării urmează să prezinte săptămâna viitoare un plan de 50 de milioane de euro pentru implementarea unui sistem național de combatere a dronelor. Într-o declarație la Radio 1, el a declarat anterior că pachetul va finanța sisteme de detectare, bruiaje și arme de drone pentru a proteja instalațiile cheie.

