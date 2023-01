Sunete din filmele pentru adulți s-au auzit la TV înaintea meciului Wolverhampton-Liverpool. BBC a pornit o anchetă

Din cauza unui telefon ascuns sub masa prezentatorului de ştiri, sunete mai puţin obişnuite s-au auzit în direct la BBC înaintea meciului Wolverhampton-Liverpool. O scenă care a intrigat şi apoi a amuzat, dar canalul vrea să găsească vinovaţii, relatează AFP.

În timp ce fostul atacant Gary Lineker discuta cu doi consultanţi, Paul Ince şi Danny Murphy, despre meciul din Cupa Angliei, pe platourile de filmare s-au auzit clar şi explicit gemetele unei femei.

"Poţi să nu mai faci zgomotul ăsta, Danny", i-a spus mai întâi Lineker interlocutorului său, stăpânindu-şi cu greu râsul.

Cu gemetele care continuă după un interviu înainte de meci cu managerul Jürgen Klopp, Lineker i-a predat legătura unui alt fost jucător, Alan Shearer, în cabina de comentariu mult mai liniştită. "Cineva trimite ceva pe telefonul cuiva, nu ştiu dacă auziţi acasă", a continuat Lineker.

Dar la câteva minute după începerea meciului, prezentatorul a postat pe contul său de Twitter o fotografie cu un telefon mobil şi a scris: "Bine, am găsit asta lipită pe spatele mesei. A fost un sabotaj amuzant".

Episodul a stârnit multe hohote de râs pe reţelele de socializare dar nu şi la BBC, care şi-a prezentat într-un comunicat de presă „scuze dacă vreun spectator s-ar fi putut simţi ofensat” de zgomote. "Investigăm pentru a afla ce s-a întâmplat", a adăugat postul.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je