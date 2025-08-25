Șefa Băncii Centrale Europene avertizează: Fără migranți, economia Europei riscă să se blocheze

Într-un moment în care discursul public din tot mai multe state membre virează spre naționalism și izolaționism, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, atrage atenția asupra unui adevăr inconfortabil: fără lucrători străini, redresarea economică post-pandemie a Uniunii Europene ar fi fost considerabil mai dificilă.

Vorbind în fața unor oficiali de top din lumea financiară, reuniți la simpozionul anual al Rezervei Federale din Statele Unite, Lagarde a subliniat că o parte esențială a revenirii economice din ultimii ani se datorează forței de muncă venite din afara granițelor Uniunii.

„Deși reprezentau doar aproximativ 9% din totalul forței de muncă în 2022, lucrătorii străini au contribuit cu jumătate din creșterea ocupării forței de muncă în ultimii trei ani,” a explicat șefa BCE. Fără această infuzie de muncă, susține ea, piața muncii ar fi fost mult mai tensionată, iar nivelul producției mai scăzut.

Cifrele prezentate de Lagarde sunt grăitoare: între sfârșitul lui 2021 și jumătatea lui 2025, ocuparea forței de muncă în zona euro a crescut cu 4,1%, un ritm apropiat de cel al produsului intern brut. În Germania, economia ar fi cu aproximativ 6% mai mică fără contribuția migranților, în timp ce Spania datorează mare parte din revenirea sa economică acelorași forțe externe.

Pe fondul unei natalități în scădere și al unei tendințe tot mai accentuate a europenilor de a prefera programul redus de muncă, migrația a oferit o soluție temporară pentru o problemă structurală. Companiile au putut astfel să-și mențină ritmul producției, în timp ce presiunile inflaționiste au fost ținute sub control – chiar dacă salariile nu au reușit să țină pasul cu prețurile.

Însă, în spatele acestor date optimiste, Lagarde recunoaște că viitorul nu este lipsit de riscuri. Populația Uniunii Europene a ajuns la un maxim istoric de 450 de milioane în 2024, în principal datorită migrației nete pozitive. Dar, simultan, guvernele de la Berlin la Roma sunt tot mai presate să limiteze noile intrări, pe fondul ascensiunii partidelor radicale de dreapta.

„Migrația ar putea juca un rol-cheie în atenuarea penuriei de forță de muncă, într-un continent care îmbătrânește accelerat. Dar presiunile politice riscă să închidă această supapă exact când este mai mare nevoie de ea,” a spus Lagarde.

Pentru moment, piața muncii din zona euro pare să fi traversat șocurile recente într-o formă „surprinzător de bună,” însă președinta BCE avertizează că această dinamică nu este garantată. Îmbătrânirea populației, reacțiile politice anti-migrație și noile preferințe ale angajaților europeni ar putea submina reziliența economică a continentului în anii ce vin.

