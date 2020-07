Bulgaria si Croatia au fost acceptate in mecanismul ERM-2, care precede adoptarea euro. Romania ramane in urma

In urma acordului ministrilor de Finante din zona euro si al oficialilor BCE, cele doua state est-europene vor intra si in uniunea bancara, cele mai mari banci ale acestora urmand sa intre sub supravegherea BCE de la 1 octombrie, potrivit unui comunicat al bancii centrale.Bulgaria si Croatia trebuie sa petreaca cel putin doi ani in ERM-2 inainte de a incepe pregatirile practice de adoptare a euro, un proces care dureaza de obicei inca un an. In aceste conditii, aceste tari vor intra in zona euro cel mai devreme in 2023.Pe parcursul celor doi ani, Bulgaria si Croatia trebuie sa promovese politici economice "solide", sa indeplineasca criteriile de membre ale zonei euro si sa aiba curs valutar stabil.In cadrul ERM-2, BCE a stabilit cursul monedei bulgaresti, leva, la 1,95582 unitati pentru un euro, iar pentru moneda croata, kuna, la 7,53450 unitati pentru un euro.Ultima tara care a adoptat euro a fost Lituania, in 2015, iar restul statelor membre, care sunt obligate sa adopte moneda unica, cu exceptia Danemarcei, nu par sa faca vreun efort serios in acest sens.Luna trecuta, BCE a anuntat ca niciuna dintre tarile din afara zonei euro nu indeplineste toate criteriile pentru acces, iar unele dintre ele par sa se indeparteze de regulile stabilite pentru adoptarea euro. Romania nu mai indeplineste in prezent niciunul din cele 5 criterii de adoptare a monedei unice.