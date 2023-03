Seful BCE: Este cea mai grava criza de dupa Al Doilea Razboi Mondial

Jean-Claude Trichet, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), sustine ca actuala criza este cea mai grava de dupa 1945 si pana in prezent.

"Exista multi factori in joc, inclusiv replici succesive ale crizei foarte serioase pe care am avut-o incepand din august 2007. In general, si mai ales dupa caderea Lehman Brothers, este cea mai grava criza de la Al Doilea Razboi Mondial si pana acum. Si cred chiar ca ar fi putut fi cea mai grava criza de la Primul Razboi Mondial, daca liderii nu ar fi luat decizii foarte importante", a declarat Trichet, pentru Europe 1.

Seful BCE a cerut a cerut guvernelor europene, inclusiv din Spania si Italia, sa actioneze in asa fel incat sa rezolve problema deficitelor bugetare si a datoriei.

"Ne asteptam este ca guvernele sa faca ceea ce noi consideram ca este responsabilitatea lor. Noi am cerut extrem de clar, in ultimele zile, guvernului italian, sa ia anumite decizii si sa accelereze revenirea la o situatie bugetara normala. Am cerut acelasi lucru guvernului spaniol, am cerut tuturor guvernelor europene sa accelereze deciziile importante pe care le-au luat pe 21 iulie", a adaugat el, citat de Reteurs.

Planul adoptat pe 21 iulie de catre cele 17 tari din zona euro prevede, printre altele, un nou plan de ajutor financiar pentru Grecia si o crestere a capacitatilor Fondului European de Stabilitate Financiara EFSF).

Ads