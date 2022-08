BCE va cumpara obligatiuni in mod nelimitat

Presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a promis demararea unui program de achizitii de obligatiuni in mod nelimitat, pentru a indeparta temerile privind tiparirea de bani, potrivit unor oficiali ai institutiei.

Programul se va concentra doar pe cumpararea de obligatiuni de stat, in special a celor cu maturitate pe termen scurt, de cel mult trei ani, relateaza Bloomberg.

Interventia BCE in piata obligatiunilor a fost ceruta de mai multi lideri europeni si este necesara pentru a limita cresterea costurilor de finantare pentru statele cu probleme financiare, cum ar fi Grecia, Italia si Spania.

Singurii care se opun acestei masuri sunt germanii. Totusi, Draghi a declarat ca relatia cu presedintele Bundesbank (banca centrala germana), Jens Weidmann, ramane relaxata, fiind discutate doar riscurile acestui plan de achizitii.

Pentru a se asigura ca nu va exista nici un impact asupra fluxului de bani, BCE va recurge la asa-numitul proces de "sterilizare": va inlatura din alta parte a sistemului aceeasi suma de bani pe care o cheltuie pentru obligatiuni.

Avand in vedere ca BCE are o rata a depozitelor de zero la suta, iar sistemul bancar are un surplus de lichiditati de 800 de miliarde de euro, nu ar trebui sa existe obstacole in calea desfasurarii programului de achizitii de obligatiuni.

