Europa, in criza: Seful BCE cere urgent "un salt curajos pentru supravietuire"

Seful Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a tinut un discurs in care le-a cerut liderilor statelor din UE sa faca miscari curajoase pentru a rezolva situatia economica ce ar putea duce la dezintegrarea blocului comunitar.

"Traim un moment crucial al istoriei UE. Am ajuns la un punct in care procesul integrarii europene are nevoie de un salt curajos de imaginatie politica pentru a supravietui", a spus Draghi in cursul unui discurs tinut la Roma, informeaza The Telegraph.

Discursul sau vine dupa summitul informal al Consiliului European de miercuri, in care liderii UE nu s-au putut pune de acord pentru masuri importante de rezolvare a crizei economice si, mai ales, de evitare a iesirii Greciei din zona euro.

Statul elen ar putea iesi din zona euro ca urmare a alegerilor care par ca vor da, din nou, o majoritate ostila planului de austeritate si respectarii obligatiilor convenite cu Uniunea Europeana, ce ar echivala cu iesirea din zona euro.

Economistii de la Citigroup spun ca cea mai probabila data pentru iesirea Greciei din zona euro ar fi 1 ianuarie 2013.

Specialistii considera ca un asemenea eveniment ar aduce grave probleme economice Greciei, dar si Uniunii Europene sau economiei mondiale. Scenariile merg de la probleme partiale la dezintegrarea Uniunii Europene.