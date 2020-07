Vicepresedinte BCE: Bancile din UE pot supravietui impactului crizei provocate de pandemie

"In cateva zile, BCE va publica o analiza privind vulnerabilitatile bancilor, un substitut la testele de stres. Exista toate indiciile ca, avand un grad de solvabilitate ridicat, majoritatea bancilor europene pot face fata unui declin de 9% al PIB-ului si ar putea supravietui doi ani - perioada necesara ca economia sa revina la nivelul inregistrat inaintea pandemiei", a declarat Luis de Guindos intr-un interviu acordat site-ului spaniol de stiri El Independiente.Totusi, a avertizat De Guindos, bancile trebuie "sa fie extrem de prudente" cu distribuirea dividendelor, indicele mediu de adecvare a capitalului la creditorii europeni fiind de aproximativ 15%. BCE recomanda suspendarea platii dividendelor, a explicat vicepresedintele Bancii Centrale Europene. Acesta a adaugat: "Profiturile bancilor nu ar trebui folosite la plata dividendelor, ci pentru a sprijini suplimentar creditarea".Conform estimarilor analistilor, bancile europene se vor confrunta in urmatorii trei ani cu pierderi de pe urma creditelor neperformante de pana la 400 miliarde de euro Saptamana trecuta, Jean Pierre Mustier, directorul general al celei mai mari banci italiene, UniCredit SpA, aprecia ca rascumpararile de actiuni reprezinta un mod eficient de a recompensa "fara riscuri" actionarii, dupa ce va fi ridicata interdictia privind plata dividendelor si rascumpararile de actiuni si a cerut autoritatilor de reglementare sa prezinte previziuni pe termen mediu legate de aceasta interdictie.Banca Centrala Europeana le-a cerut creditorilor din zona euro sa omita plata dividendelor si rascumpararile de actiuni cel putin pana in octombrie si sa-si foloseasca profiturile pentru a sprijini economia afectata de pandemie.Surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat ca recomandarea de a nu plati dividende va fi reinnoita.