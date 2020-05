BCR ofera finantari de 730.000 de euro pentru ONG, cu dobanda zero in 2020

FinantariONG@bcr.ro

Dobanda este subventionata 100% de Fundatia Erste pentru utilizarile din credit efectuate pana la 31 decembrie 2020.Finantarile sunt acordate in lei si pot avea ca destinatie acoperirea capitalului de lucru sau implementarea proiectelor europene cu fonduri nerambursabile.Creditele se acorda pe o perioada de 12-18 luni, in cazul capitalului de lucru, sau 3 luni dupa data incasarii grantului sau subventiei, in cazul prefinantarilor europene sau granturilor de diverse tipuri., spuneFondurile puse la dispozitie prin acest program sunt limitate si vor fi alocate, in functie de solicitari, pana la data de 31 iulie 2020.Creditele vor fi acordate organizatiilor non-profit care pot face dovada inregistrarii la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si care pot dovedi existenta impactului social creat in societate.Celelalte conditii de eligibilitate pentru acordarea liniilor de finantare sunt urmatoarele:● Existenta a minimum trei exercitii financiare incheiate pentru BCR si a cel putin doua exercitii financiare in cazul BCR Social Finance - conditie obligatorie● Dimensionarea clara a nevoii de finantare si sursele de rambursare ale creditului - conditie obligatorie● Neinregistrarea in ultimul an sau la ultima balanta a unui capital propriu negativ - conditie non-eliminatorie (in cazul BCR Social Finance)● Neinregistrarea unor pierderi nete in ultimii 2 ani financiari consecutivi - conditie non-eliminatorie (in cazul BCR Social Finance)In cazul BCR, aceasta inseamna o dobanda variabila formata dintr-o marja fixa de 2%-3,5% + ROBOR 6M, cu un comision de acordare cuprins intre 0%-0,2% si unul de analiza intre 0 si 500 lei, in timp ce la BCR Social Finance e vorba de o dobanda fixa de 6%, cu un comision de acordare fix de 0.2% si unul de administrare de 3,6% anual.Detalii pot fi obtinute la adresele de mail(BCR) sau(BCR Social Finance).