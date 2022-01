BCR amana extinderea din cauza crizei

Banca Comerciala Romana, cea mai mare banca locala dupa active, a amanat pentru anul viitor atingerea obiectivului de a depasi 700 de unitati din cauza vestilor de prelungire a recesiunii si a prabusirii vanzarilor de credite de retail.

La sfarsitul lui 2009 BCR avea 661 de unitati pentru clientii persoane fizice si firme mici, dar avea de gand sa le extinda pana la 728 de unitati in 2010, informeaza Ziarul Financiar.

Intre timp a reusit insa sa mai deschida doar alte sapte unitati, iar obiectivul final de 728 de unitati a fost amanat pe fondul crizei.

Ca si alternativa, BCR promoveaza mai departe folosirea serviciilor bancare la distanta - internet banking sau phone banking, oferind, de exemplu, pe langa comisioanele mai reduse la operatiuni standard, bonusuri de 0,25 puncte procentuale la dobanzile acordate la depozitele la termen deschise prin aceste canale.

Francezii de la BRD-Societe Generale le-au luat-o insa inainte si au depasit pragul de 700 de unitati inca de acum trei ani, ajungand la aproximativ 930 in 2009.

In conditiile in care BCR suspenda planul de extindere, BRD isi va putea pastra avansul o buna perioada de timp, managementul bancii sustinand ca nu exista o strategie de restrangere a retelei si ca inchiderile de unitati din acest an au fost "marginale".

Una dintre cele mai ample ajustari de retea a fost operata in ultimul an de catre CEC Bank, care a inchis 67 de unitati in 2009 si inca 66 in trimestrul I din 2010. CEC a ramas cu 1.285 de locatii la sfarsitul trimestrului I. Si Raiffeisen Bank a renuntat in ultimul an la 19 unitati specializate in vanzarea de credite ipotecare.

