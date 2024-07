Reacția cântărețului care s-a drogat pe scena festivalului „Beach, please”: „Sunt cumsecade, mi-au dat drumul”

Wiz Khalifa, un trapper american, care fumat o țigară cu canabis pe scena festivalului „Beach, Please” și s-a ales cu dosar penal, spune despre anchetatorii români că au fost „cumsecade” pentru că i-au dat drumul. Cântărețul este cercetat pentru deținere de droguri și a fost ridicat de Poliție sâmbătă seara, 13 iulie, imediat cum a terminat momentul „artistic”.

Publicul, format în mare parte de adolescenți, tineri, i-au cântat versurile, în timp ce trapper-ul fuma pe scenă, nu cânta. Din când în cânta, „echipa din spate” scanda „Romania”(n.r. România)

„Spectacolul de aseară a fost extraordinar. Nu am vrut să arăt lipsă de respect faţă de România prin faptul că am fumat pe scenă. Au fost foarte cumsecade şi mi-au dat drumul. O să revin în curând. Dar data viitoare fără un joint uriaş", a transmis cântărețul pe pltaforma X.

În România, canabisul este considerat drog de mare risc.

„La data de 14 iulie 2024, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa, au documentat activitatea unui bărbat (cetăţean SUA), cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc. Faţă de cel în cauză, a fost dispusă punerea în mişcare a acţiunii penale”, precizează IPJ Constanţa.

