Selly pretinde că nu știa de apariția lui Andrew Tate la Beach, Please!: ”Nu este treaba noastră”

Selly, co-organizatorul festivalului Beach, Please! din Costinești FOTO Facebook/ Selly

Selly, co-organizatorul festivalului Beach, Please! din Costinești, a răspuns valului de critici după ce Andrew Tate, judecat pentru viol și trafic de persoane în România, a urcat pe scena festivalului. Astfel, Selly susține că nu știa și că ”nu este treaba” organizatorilor.

„Știți cum e, e ultima seară a festivalului și apar tot felul de persoane care încearcă să discrediteze ce facem noi aici. Legat de prezența lui Andrew Tate, acest personaj controversat, pe scenă cu French Montana. Unu la mână, noi nu știam că va fi acolo pentru că nu cerem niciodată o listă nominală a invitaților pe care un artist îi are pe scenă. Nu cerem pentru că nu este treaba noastră. Noi punem la dispoziție o platformă, o scenă pe care artistul vine și se exprimă liber.

Ce face artistul pe scenă nu înseamnă că eu, ca organizator, aprob. Declarația făcută de artist pe scenă nu înseamnă că este poziția mea ca organizator. Dacă un artist spune pe scenă că e ok să consumi droguri sau că e ok traficul de persoane sau cheamă o persoană cercetată într-un astfel de caz, care e sub cercetare penală, asta nu înseamnă ca eu ca organizator susțin chestia asta”, a spus, într-un story pe Instagram, Andrei Șelaru.

French Montana, un rapper american, l-a chemat pe scenă pe influencerul Andrew Tate. În aplauzele celor prezenți, Tate a salutat mulțimea. „România te iubește, frate”, a spus French Montana.

Cunoscuți pentru mesajele lor violente și misogine, britanicii Andrew și Tristan Tate sunt judecați în România pentru viol și trafic de persoane, într-un dosar care a ajuns în instanță în iulie anul trecut. Din 5 iulie 2024 cei doi au rămas sub control judiciar, dar au primit acceptul instanței de a părăsi România.

Ads