Mama chitaristului George Harrison, „dezgustată” de fanii The Beatles care ţipau la concerte

Mama chitaristului George Harrison de la formaţia The Beatles a declarat că i-a fost „foarte ruşine să fie femeie”, după ce a văzut fanii ţipând la unul dintre concertele trupei. Louise Harrison i-a povestit într-o scrisoare adolescentei Janet Gray despre dezgustul ei faţă de scenele de „Beatlemania” de la un concert din Manchester, în noiembrie 1963, potrivit SkyNews.

Doamna Gray a trimis o serie de scrisori la casa familiei Harrison din Woolton, Liverpool, săptămânal, în perioada 1963-1966.

În 25 de scrisori, puse recent în vânzare, Louise Harrison îi răspundea în mod regulat, manifestându-şi un interes deosebit pentru viaţa ei personală, precum şi împărtăşind isprăvile fiului ei, a cărui faimă a crescut vertiginos.

Adolescenta a fost una dintre miile de admiratoare din întreaga lume, cărora doamna Harrison le-a scris şi le-a răspuns.

„Miercurea trecută am fost la Manchester şi am fost foarte dezgustată de felul în care aşa-zişii fani au ţipat pe tot parcursul concertului Beatles”, scria Louise Harrison în 1963. „Nimeni cu bun simţ nu ar plăti şi ar sta la coadă pentru un bilet doar pentru a sta pe un scaun şi a ţipa fără să audă niciun sunet de pe scenă. Mi-a fost foarte ruşine că sunt femeie”.

Referindu-se la certurile adolescentei cu mama ei, Louise Harrison a scris: „Sper că scrisoarea mea către tine nu este cauza unor probleme acasă. Pentru că, dacă este aşa, cu siguranţă nu voi mai scrie”.

„Acum, Janet, sper că vei încerca să-ţi aminteşti că mama ta este cea mai bună prietenă a ta, chiar dacă nu sunteţi de acord cu unele probleme. Mulţumesc lui Dumnezeu că mă înţeleg bine cu toţi cei patru copii ai mei şi ei între ei”.

Într-o altă scrisoare, datată iulie 1964, doamna Harrison pare să menţioneze un accident rutier minor în care fiul ei a fost implicat, după ce şi-a accidentat Jaguar-ul E-Type în Fulham, Londra.

„George a fost acasă două zile, sau mai degrabă nopţi - a fost plecat toată ziua la repetiţii la Blackpool. George nu a fost rănit, slavă Domnului, în accident”, a scris ea.

Câteva luni mai târziu, în septembrie, Louise Harrison a declarat că are de răspuns la „cel puţin 3.000 de scrisori”, descriindu-şi fiul ca fiind „foarte slab, dar bine”.

Aproape doi ani mai târziu, în august 1966, Louise Harrison a scris: „Dragă Janet, tocmai am fost plecată în vacanţă, am călătorit prin Franţa, Spania, Elveţia, Germania şi acum am ajuns la aproximativ 500 de scrisori, aşa că mă tem că această scrisoare va trebui să fie destul de scurtă”.

„Sper că băieţii vor avea un turneu de succes în America, în ciuda tuturor zvonurilor pe care le-am auzit”.

Scrisorile celor două se vor număra printre obiectele listate la Licitaţia Liverpool Beatles Memorabilia, care va avea loc sâmbătă, 26 august.