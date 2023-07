Jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea a ieșit de pe teren cu lacrimi în ochi.

Beatriz Haddad Maia, jucătoarea care a trecut în turul al treilea de Sorana Cîrstea, a întâlnit-o în optimi pe Elena Rybakina, din Kazahstan.

Haddad Maia a suferit o accidentare și, la scorul de 4-1 pentru Rybakina în primul set, ea a abandonat partida cu lacrimi în ochi.

Elena Rybakina va evolua în sferturile de finală cu învingătoarea din partida Petra Kvitova - Ons Jabeur.

Într-o altă optime de finală jucată astăzi, Madison Keys a reușit să o învingă pe tânăra rusoaică Mira Andreeva, 16 ani.

