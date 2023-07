”Coșmarul” româncelor la Wimbledon a părăsit în lacrimi turneul. Ce s-a întâmplat

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina s-a calificat în sferturi la Wimbledon după abandonul lui Beatriz Haddad Maia, jucătoarea din Brazilia care ele-a eliminat la actuala ediție pe româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.

Brazilianca a rezistat puţin timp pe teren, fiind condusă, scor 4-1, când a abandonat în primul set, ea cedând și emoțional pe teren, părăsind turneul în lacrimi.

În sferturi, Rîbakina, campioana de anul trecut, va evolua cu învingătoarea meciului dintre Ons Jabeur şi Petra Kvitova.

