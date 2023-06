Roland Garros: s-a jucat cel mai lung meci al sezonului pe tabloul feminin. Cât a durat partida din optimi

O partidă maraton a avut loc în optimi la Roland Garros între Beatriz Haddad Maia (Brazilia) și Sara Sorribes Tormo (Spania).

Haddad Maia a reușit să câștige partida după 3 ore și 51 de minute, cel mai lung meci al sezonului pe tabloul feminin.

Jucătoarea din Brazilia s-a impus cu 7-6, 3-6, 7-5 și s-a calificat pentru prima dată în sferturile de finală ale unui Grand Slam.

Haddad Maia va juca în sferturi cu Ons Jabeur, din Tunisia.

Sara Sorribes Tormo a fost protagonista unui eveniment neplăcut la dublu. Ea și coechipiera ei au insistat pentru descalificarea adversarelor japoneze, ceea ce s-a și întâmplat.

3h51m!! 🤯

In our longest match of the year, Beatriz Haddad Maia wins a gruelling battle against Sorribes Tormo 6-7 (5), 6-3, 7-5 to reach her first career Slam quarterfinal!#RolandGarrospic.twitter.com/GnRqu7qDDz