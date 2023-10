Suspendată pentru dopaj, a dat lovitura carierei. Învingătoarea de la WTA Elite e de origine libaneză

Tenismena Beatriz Haddad Maia (19 WTA) a câștigat turneul WTA Elite Trophy, competiție care a reunit la Zhuhai (China) cele mai bune 12 jucătoare care nu s-au calificat la Turneul Campioanelor.

În finală, Haddad Maia a depășit-o pe reprezentanta gazdelor, Qinwen Zheng (18 WTA), scor 7-6, 7-6, cucerind cel mai important trofeu al carierei.

În vârstă de 27 de ani, Haddad Maia a început să joace tenis la vârsta de cinci ani. Ea provine dintr-o familie libaneză. Atât mama ei, Lais Scaff Haddad, cât și bunica ei, Arlette Scaff Haddad, au fost jucătoare de tenis de succes în Brazilia.

În 2019, Haddad Maia a fost suspendată provizoriu după ce a fost depistată pozitivă la un control antidoping. În proba prelevată au fost identificate două substanțe interzise, de pe lista de agenți anabolici (derivați de testosteron) – ARM S-22 și SARM LGD-4033.

Sportiva sudamericană a dat vina pe suplimentele contaminate cu aceste substanțe, pentru că risca între doi și patru ani de suspendare. În cele din urmă a fost reabilitată și a stat pe tușă doar între iulie 2019 și februarie 2020, suficient însă pentru a ieși din Top 1000 WTA.

BIA WINS THE ELITE TROPHY! 🏆

Beatriz Haddad Maia claims the biggest title of her career by defeating Qinwen Zheng in straight sets (7-6 7-6).

Incredible week for the Brazilian, who did not lose a single set.

Orgulho brasileiro. 🇧🇷 pic.twitter.com/AzWsv1P4YK