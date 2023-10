Cine e tenismena calificată în ambele finale la WTA Elite Trophy

Jucătoarea braziliană de tenis Beatriz Haddad Maia, cap de serie numărul 8 înainte de sosirea la Zhuhai, s-a calificat în finala turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.409.000 dolari, competiţie care a reunit 12 jucătoare care nu au reuşit calificarea la Turneul Campioanelor.

Haddad Maia a dispus sâmbătă cu 6-4, 6-1 de rusoaica Daria Kasatkina, a şasea favorită, informează AFP.

Beatriz Haddad Maia va întâlni duminică, în ultimul act, o chinezoaică, Lin Zhu (cap de serie 12) sau Qinwen Zheng (7), adversare în cea de-a doua semifinală.

De asemenea, brazilianca va juca și finala de dublu, în pereche cu rusoaica Veronika Kudermetova.

Beatriz Haddad Maia reaching WTA Elite Trophy Final in singles & doubles:

“I think tomorrow I’ll sweat a lot. 😂 I’m happy. I’m excited. This season was pretty hard. Everyone was playing a high level. I’m very happy to reach my first final. I was trying to push til the end. I’m… pic.twitter.com/uk67W534pS