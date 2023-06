Se întâmplă și la case mai mari! Bebe Rexha, pocnită pe scenă de un telefon aruncat din public

Cântăreața Bebe Rexha a fost doborâtă din picioare, pe scenă, în timpul unui concert, de un telefon aruncat din public care a nimerit-o în cap.

Muziciana americană, cunoscută pentru single-ul „I'm Good (blue)”, lansat în 2022 în colaborare cu David Guetta, a fost pocnită de un telefon mobil aruncat din public în timpul unui concert susținut duminică, la New York.

Un video filmat de un fan în timpul concertului o arată pe interpreta născută în Brooklyn la marginea scenei, în timp ce un telefon zboară din audiență și o lovește în cap.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5