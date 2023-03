Femeia care și-a abandonat bebelușul pe câmp a mai renunțat la un copil în trecut. Noi detalii cutremurătoare ies la iveală

Un bebeluș de cinci săptămâni a fost găsit într-un șanț, pe marginea drumului, la ieșirea dintr-un sat din județul Sibiu. Fetița a fost găsită de niște lucrători din cadrul Primăriei Șeica Mare.

Mama acesteia a fost depistată, o femeie în vârstă de 21 de ani. Aceasta a declarat la audieri că a fost nevoită să recurgă la acest gest pentru că ar fi fost bătută de actualul iubit și a menționat că vrea să renunțe la drepturile sale de mamă.

Totuși, se pare că nu este prima dată când renunță la un copil. Aceasta mai are un băiat, care are un an și jumătate, și care este crescut de tatăl său și de bunicii paterni, potrivit Adevărul.

„Știu că a mai avut un copil pe care tot așa a vrut să-l abandoneze, dar l-a luat tatăl acestuia. Și despre micuță am înțeles că a vrut s-o dea, de asemenea, în adopție. Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei a fost acum două zile ca să monitorizeze cazul în continuare, dar nu au găsit-o la domiciliu. Stătea aici, cu mama ei. Nu am știut că are un drăguț.

Tânăra provine dintr-o familie modestă care locuiește într-o zonă vulnerabilă. Nu știu să aibă prea multă pregătire profesională, școală etc.. În condițiile actuale, gestul ei a fost inexplicabil și pentru noi. Cu atât mai mult cu cât și-a exprimat dorința de a da fetița spre adopție. De aceea, colegele de la Asistență Socială s-au dus să verifice starea mamei, a micuței”, a declarat primarul din Târnava - Sibiu, Norbert-Jácint Pleiner, pentru sursa citată.

