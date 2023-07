Noua metodă de tâlhărie în România - bebelușul părăsit în pustietate: ”Nu ieșiți din mașină/ Sunt pregătiți să vă atace”

Cărucior abandonat pe marginea drumului FOTO Facebook/ Asociația Save Our Souls - S.O.S

Asociația umanitară Save Our Souls - S.O.S atrage atenția asupra unei noi metode de tâlhărie în România, și anume cea a bebelușului părăsit în mijlocul pustietății. Oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din mașină și să sune la 112.

Mai exact, hoții lasă un cărucior întors cu spatele pe marginea unui drum pustiu. În momentul în care o mașină oprește și oamenii ies din vehicul să verifice dacă este un copil în cărucior, aceștia sunt atacați cu scopul de a le fi furate bunurile sau chiar mașina.

”Va avertizăm că există o nouă metodă de tâlhărie!

Dacă vedeți un cărucior, scaun de mașină sau orice tip de situație ce implică produse care dă impresia că sunt ale unui bebeluș părăsit în mijlocul pustietății vă rog, nu ieșiți din vehicul.

Anunțați autoritățile și aveți mare grijă!

Aceasta metoda consta in faptul că veți putea întâmpina drept momeală cărucioare sau orice altceva care să vă dea de gândit că ar putea fi abandonat un copilaș în zone mai pustii, iar persoanele care se opresc pentru a oferi ajutor se vor trezi cel mai probabil jefuiți.

In apropierea acestor bunuri se ascund persoane cu intenții rele care sunt pregătiți in a va ataca pentru a va fura mașina, bunuri din mașina, bani, telefoanele etc.

Când întâmpinați o situație de acest gen sunați imediat către poliția locală ( 112) pentru a se trimite o echipă în locul respectiv”, a explicat asociația.

Semnalul de alarmă s-a viralizat pe rețeaua socială, adunând peste 100 de comentarii și peste 12.000 de distribuiri în mai puțin de 24 de ore. Internauții au spus că astfel de practici nu duc decât la dispariția simțului civic, iar o persoană a spus chiar că a văzut un astfel de cărucior abandonat în Bistrița.

”Confirm, și eu am văzut în zona Bistriței tot așa în mijlocul pustiului un cărucior abandonat pe dreapta”

”Și uite așa dispare simțul civic… din cauza unor astfel de indivizi, atunci când chiar e nevoie, nu mai oprește nimeni de teamă să nu fie atacat”

”La așa ceva nu m-am gândit. Iar eu dacă aș vedea un căruț, cu siguranță aș opri. Mulțumim pentru informație. Acum că știu, da, nu aș opri”

”Dacă autoritățile și-ar face treaba nu am fi întâmpinați cu așa ceva. Daca ar patrula o mașina o dată ziua și încă o dată seara/noaptea cu cameră de bord pornită să vadă daca este ceva suspect în zonă nu ar mai exista așa ceva...”, sunt doar câteva dintre comentarii.

