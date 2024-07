Mama unui bebeluș ajuns la Spitalul „Sf. Maria” din Iași pentru o intervenție chirurgicală simplă a fost șocată de vânătăile apărute pe brațul acestuia după ce asistentele i-au luat sânge. O altă mămică susține acuzațiile de comportament violent și a povestit experiența proprie.

Un bebeluș de două luni s-a ales cu vânătăi multiple după o operațiune medicală care ar fi trebuit să fie rapidă și făcută cu grijă. Mama sa de 23 de ani a publicat fotografii cu brațul micuțului după ce a trecut prin experiența aparent violentă.

„Ni s-a spus că trebuie să i se ia sânge, iar pentru că i s-au mai luat o dată probe, acum câteva săptămâni și nu s-a întâmplat nimic, de acord. Asistentele de acolo s-au comportat cu el foarte urat. Aparent, nu îi curgea sânge din venă și l-au strâns foarte tare de mână. La scurt timp, a început să se înroșească zona foarte tare, iar când am ajuns acasă, erau niște vânătăi foarte mari și accentuate”, a mărturisit mămica îndurerată, citată de bzi.ro.

Incidentul nu pare a fi izolat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași. O altă mămică a dezvăluit cotidianului ieșean experiențele de coșmar avute la secția de oncologie, incidentul fiind legat tot de recoltarea sângelui pentru analize.

„Am plecat cu sechele de acolo (...) Îl înțepau de patru, cinci ori și nu îi găseau vena. Apoi mă trimiteau cu el la terapie intensivă, unde pe mine mă dădeau afară, puneau copilul pe pat, timp în care acesta urla și se zbătea, îl țineau cu forța și îl înțepau. Cam de fiecare dată, nu le ascultam și stăteam la capul lui și îi vorbeam, îi cântam. O asistentă mi-a zis: 'Hai, mai taci din gură odată'. Ultima dată, nu am mai reușit să mă lase să stau cu el, m-au dat afară. Copilul era așezat pe pat, erau vreo cinci, șase asistente acolo, fiecare avea câte o mână sau picior și îl înțepau, încercând să găsească vena. Deja nu mai aveau unde să îl înțepe. Copilul urla și se zbătea. Nu știu cât am stat pe hol, dar la un moment dat am intrat peste ele și le-am zis să se oprească și mi-am luat copilul în brațe, deși ele încercau să mă oprească. Evident că mi-am luat ocară și de la ele, și de la medicul de gardă, că sunt inconștientă, că îmi omor copilul, că nu știu ce fac”, a povestit Amalia Manoliu, o altă mămică care a avut probleme la spitalul din Iași.

Conducerea Spitalului de Copii „Sf. Maria” nu a oferit nici o reacție la mărturiile șocante ale mămicilor.

