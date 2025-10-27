Un bebeluș a murit după ce a fost aruncat de la etajul 4 de sora sa în vârstă de cinci ani. "Îndemn toți părinții să fie vigilenți". Unde era mama copiilor

Paramedicii au confirmat decesul nou-născutului, în vârstă de 21 de zile, la fața locului FOTO Unsplash

Un nou-născut a murit după ce a fost aruncat de sora sa de cinci ani de la o fereastră aflată la aproximativ 12 metri înălțime, potrivit relatărilor.

Tragedia a avut loc în timp ce cele două fete au fost lăsate singure acasă de mama lor, tatăl fiind la serviciu, potrivit autorităților.

Trecătorii au auzit o fetiță țipând de la o fereastră situată la etajul patru, apoi au văzut copilul nemișcat la pământ.

Martorii au spus că li s-au înmuiat genunchii la vederea scenei îngrozitoare.

Paramedicii au confirmat decesul nou-născutului, în vârstă de 21 de zile, la fața locului, după ce acesta a căzut pe beton dintr-un bloc de locuințe din satul Vasilyevo, Rusia.

„Un dosar penal a fost deschis în legătură cu moartea sugarului,” a declarat Comitetul de Investigații din Rusia.

Mama lor riscă acum cu pedeapsa cu închisoarea.

Investigatorii analizează dacă fetița de cinci ani a acționat din gelozie față de bebeluș și motivul mamei pentru a-și lăsa fiicele singure acasă.

Un raport citat de dailymail.com menționa că mama vizita o prietenă.

„Acțiunile părinților care au lăsat copiii nesupravegheați, precum și alte scenarii posibile, sunt investigate.”

Un raport citând surse locale a menționat: „Fetița era supărată că în apartament era un alt copil și, din gelozie, a aruncat sugarul pe fereastră.”

Șeful districtului Zelenodolsk, Tatarstan, Mikhail Afanasyev, a declarat:

„Ofițerii de poliție investighează acum situația. Transmit condoleanțe familiei și îndemn toți părinții să fie vigilenți și să nu-și lase niciodată copiii singuri acasă.”

