Un bebeluș a suferit arsuri grave de la razele UV. „Umbra nu înseamnă siguranță”

Bebeluș FOTO: Pixabay

O femeie din Australia lansează un avertisment cu privire la pericolele ascunse ale razelor ultraviolete, după ce bebelușul ei a suferit arsuri de gradul 2 într-o zi ploioasă.

Courtney Goddard a trecut printr-un coșmar, după o zi petrecută la târgul agricol din Perth, alături de fiica sa Lucy, de numai 10 săptămâni, conform Daily Mail.

Familia a stat aproape tot timpul la umbră, iar vremea era înnorată și ploioasă. Nu s-au gândit să aplice protecție solară pe o astfel de vreme.

După câteva ore, Lucy a fost dusă la urgență la secția de arși a Spitalului de Copii din Perth. Copilul de numai 10 săptămâni suferise arsuri de gradul al doilea provocate de radiațiile UV, ce se răspândesc prin reflexia luminii de pe suprafețele din jur.

Poze tulburătoare o arată pe copilă cu fața înroșită, acoperită de bășici și piele decojită.

„Țipetele pe care nu le voi uita niciodată”

„Să-ți auzi copilul țipând în camera de urgență sunt țipete pe care nu le vei uita niciodată”, a spus Courtney Goddard pentru 7News.

Nivelul razelor UV era 9, în ziua incidentului.

„Vremea nu are nicio legătură cu nivelul UV. Am învățat asta pe propria piele”, a mai spus mama.

Din fericire, Lucy a început să se vindece, iar medicii nu se așteaptă să rămână cicatrici.

Până la 20 de bebeluși ajung anual la Spitalul de Copii din Perth pentru arsuri solare grave.

„Umbra nu înseamnă siguranță”

„Razele UV se reflectă din mediul înconjurător — de pe iarbă, copaci sau alte suprafețe. Faptul că stau la umbră nu înseamnă că sunt în siguranță”, a transmis asistenta consultantă Tania McWilliams.

Conform Cancer Council Australia, copiii sub 12 luni nu ar trebui expuși la lumina directă a soarelui atunci când nivelul UV este de 3 sau mai mare.

„Expunerea la radiații UV în primii 15 ani de viață crește semnificativ riscul de a dezvolta cancer de piele mai târziu”, anunță organizația.

Părinților li se recomandă să nu utilizeze cremă de protecție solară la bebelușii sub 5 luni, pentru că au pielea foarte sensibilă.

De asemenea, ar trebui să-și planifice activitățile dimineața devreme sau seara, iar atunci bebelușii ar trebui protejați cu haine lejere și pălării.

Campioană mondială la cazuri de cancer de piele

În Australia regăsim cea mai mare rată de cancer de piele din lume, iar statisticile arată că doi din trei australieni vor fi diagnosticați cu această boală în timpul vieții.

