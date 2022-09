Bebeluș găsit mort în pat, între părinți. ”Când am sunat la doctor a zis să-i suflăm în gură”

Tragedia a avut loc în satul Cornești, comuna Miroslava, județul Iași, cînd o fetiță de două luni și jumătate, cu o răceală la plămâni, a murit în somn.

Copila a fost găsită moartă în patul în care dormea cu mama sa, femeia neștiind atunci cauza decesului.

Reporterii BZI au mers la fața locului și au discutat cu tatăl care a negat acuzațiile privind neglijența cu care a fost tratată copila.

Familia ce era compusă din opt membri se luptă cu sărăcia de ani buni, fiind ajutați de comunitate deseori. Acum, după constatarea cauzei decesului pruncului, adică pneumonie, o vecină revoltată a făcut dezvăluiri ce fac situația dramatică a familiei și mai grea.

„Prietena mea a spus, dacă îmi mai rămân hăinuțe de la bebeluș, să le păstrez pentru acea familie. Zicea că a fost la ei și le-a dus de toate și că țin copiii ăia într-o mizerie de neimaginat, printre viermi și muște. Le-ați dus și dumneavoastră de toate și, după ce ați plecat, au scris pe gard «Haine la 10 lei/kg» și au vândut o mare parte. I-ați ajutat să ridice casă, și dumneavoastră, și cei din sat, dar acum au vândut acoperișul, tabla, ca să aibă de băutură. Copiii cerșesc mâncare din poartă-n poartă, deși oamenii le duc tot timpul de-ale gurii. Dar asta n-ar fi nimic. Mă sună prietena mea azi să mă întrebe de hăinuțele puse deoparte și-mi zice: «Dă-le unde vrei, a murit bebelușul». Din cauza neglijenței părinților, în casa cărora se aude muzică tot timpul și care o țin într-o băută perpetuă și crâncenă, a murit un bebeluș. Și am auzit că e însărcinată din nou. Vă rog din suflet, haideți să facem ceva până nu se mai întâmplă o nenorocire. Copiii ăia, chiar și duși la casa de copii, vor avea o șansă… dar să moară cu zile?”, declara Ana L, citată de BZI

În paralel, Andrei Vieru, tatăl copiilor, neagă acuzațiile și afirmă că nu au avut probleme, iar în casa lui se consumă prea puțin alcool.

„E casa bătrânească a tatălui meu. Ea stă cu copilașii, eu merg cu ziua la muncă, primesc 150 de lei, ne ajung. Nu beau, la muncă nu se bea, doar seara, dacă-mi mai iau câte o doză de bere. Soția s-a dus după certificatul de deces. Asistența socială a fost la primul băiat, dar nu am avut probleme”, declara Andrei Vieru.

De ce s-a stins fetița de nici două luni

Surprins la priveghi, bărbatul extrem de supărat a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița sa.

„Pneumonie… Am scos-o de la morgă, nu am știut nimic, a murit prin somn. Când am sunat atunci la doctor a zis să-i suflăm în gură, a început să-i curgă sânge din nas și asta a fost. Mai am cinci copii, patru băieți și erau două fete. Ne mai ajută și părintele Damaschin cu haine, încălțăminte, sau vecinii… Nu e însărcinată, dar este în fiecare an câte unul, cel mare are 9 ani, doi sunt la școală, unul la grădiniță. Vecinul de la vale ne ajută cu groapa și cu sicriul de la firma aia…”, a spus Andrei Vieru, tatăl pruncului decedat.

