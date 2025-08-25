Un bebeluș s-a născut într-o ambulanță, în drum spre spital. DSU: „Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie” FOTO

Un bebeluș s-a născut într-o ambulanță a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, în drum spre spital, a anunțat, luni dimineață, 25 august, Departamentul pentru Situații de Urgență.

Nou-născutul a venit pe lume ajutat de o asistentă medicală aflată la prima sa misiune de acest gen. Atât mama, cât și bebelușul au fost duși în siguranță la spital, unde au fost preluați de personalul medical de specialitate.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, un apel la 112 anunța că o femeie a intrat în travaliu. Astfel, echipajul de pe o ambulanță tip B2 a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, format dintr-o asistentă medicală și un ambulanțier, s-a deplasat de urgență la fața locului.

După ce au preluat gravida, în drum spre spital, nașterea s-a declanșat în ambulanță, chiar pe targă.

„La evaluarea medicală, membrii echipajului au constatat că nașterea era iminentă: capul bebelușului era deja vizibil. A fost o provocare pentru asistentă, care a avut pentru prima dată o astfel de misiune”, precizează sursa citată.

În doar câteva minute, contracțiile au progresat, iar sub supravegherea asistentei medicale, copilul a venit pe lume în siguranță.

„Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie și emoție. Ulterior, echipajul s-a asigurat că atât mama, cât și bebelușul ajung în siguranță la spital, unde i-au predat personalului medical de specialitate”, a mai precizat DSU.

