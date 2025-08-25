Un bebeluș s-a născut într-o ambulanță, în drum spre spital. DSU: „Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie” FOTO

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 10:49
371 citiri
Un bebeluș s-a născut într-o ambulanță, în drum spre spital. DSU: „Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie” FOTO
Bebelușul născut în ambulanţă Foto: Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Un bebeluș s-a născut într-o ambulanță a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, în drum spre spital, a anunțat, luni dimineață, 25 august, Departamentul pentru Situații de Urgență.

Nou-născutul a venit pe lume ajutat de o asistentă medicală aflată la prima sa misiune de acest gen. Atât mama, cât și bebelușul au fost duși în siguranță la spital, unde au fost preluați de personalul medical de specialitate.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, un apel la 112 anunța că o femeie a intrat în travaliu. Astfel, echipajul de pe o ambulanță tip B2 a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, format dintr-o asistentă medicală și un ambulanțier, s-a deplasat de urgență la fața locului.

După ce au preluat gravida, în drum spre spital, nașterea s-a declanșat în ambulanță, chiar pe targă.

„La evaluarea medicală, membrii echipajului au constatat că nașterea era iminentă: capul bebelușului era deja vizibil. A fost o provocare pentru asistentă, care a avut pentru prima dată o astfel de misiune”, precizează sursa citată.

În doar câteva minute, contracțiile au progresat, iar sub supravegherea asistentei medicale, copilul a venit pe lume în siguranță.

„Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie și emoție. Ulterior, echipajul s-a asigurat că atât mama, cât și bebelușul ajung în siguranță la spital, unde i-au predat personalului medical de specialitate”, a mai precizat DSU.

PSD, dispus să revină la ședințele coaliției. Grindeanu: ”Mai avem două chestiuni din pachetul 2 de măsuri fiscale care trebuie clarificate”
PSD, dispus să revină la ședințele coaliției. Grindeanu: ”Mai avem două chestiuni din pachetul 2 de măsuri fiscale care trebuie clarificate”
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni, 25 august, că social-democraţii sunt de acord cu mare parte din pachetul de eliminare a privilegiilor, dar a precizat că mai sunt...
Șeful INSCOP, despre cum trebuie evaluat un sondaj de opinie, pentru a evita ”valuri de dezinformări” ca cele de la alegerile anulate din 2024
Șeful INSCOP, despre cum trebuie evaluat un sondaj de opinie, pentru a evita ”valuri de dezinformări” ca cele de la alegerile anulate din 2024
Directorul general al institutului de sondare INSCOP a lansat un avertisment cu privire la dezinformarea privind sondajele referitoare atât la alegerile pentru Primăria Capitalei, cât și la...
#bebelus, #ambulanta, #spital Bucuresti, #dsu, #nastere copil, #asistenta medicala , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Tiriac, Sorana Cirstea a postat un SINGUR cuvant pe retelele sociale
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din Romania au sub 1 milion Euro venituri. Cine plateste taxele tarii
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Şeful diplomaţiei ucrainene, către ministrul ungar Peter Szijjarto: „Nu trebuie să-i spui preşedintelui ce să facă”
  2. UPDATE Cea mai rece dimineață din ultimii 50 de ani. Unde s-au înregistrat temperaturi sub pragul înghețului în România
  3. Cum încearcă Rusia, în liniște, să cucerească lumea dincolo de Occident. „O manipulare foarte atentă”
  4. Fost candidat la președinție, audiat de poliție pentru că ar fi încercat să racoleze online un minor de 15 ani pentru sex VIDEO
  5. Îndemnul unui fost colonel NATO pentru Ucraina: „Schimbați jocul pentru a atinge obiectivele”
  6. Cum ar arăta desfășurarea de trupe europene în Ucraina?
  7. Un bebeluș s-a născut într-o ambulanță, în drum spre spital. DSU: „Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie” FOTO
  8. Replica unui medic după noul derapaj al Flaviei Groșan: „Pură falsificare a terminologiei medicale”
  9. Românii vor putea călători în țările europene doar cu buletinul electronic. Până când mai sunt acceptate cele fără cip
  10. Un important tezaur, descoperit la Histria: Zeci de monede și podoabe antice din metale prețioase FOTO