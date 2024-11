Cel puțin 10 bebeluși au murit într-un incendiu la spital. Alți 16 sunt în stare critică VIDEO

Cel puţin zece nou-născuţi au murit într-un incendiu izbucnit în unitatea neonatală a unui spital din Jhansi, în nordul Indiei, a anunţat, sâmbătă, un oficial al guvernului local, citat de AFP.

„Din păcate, zece copii au murit”, a declarat, vineri seară, Brajesh Pathak, al doilea om în stat din Uttar Pradesh. „Şapte cadavre au fost identificate. Trei cadavre nu au fost încă identificate”.

Alţi şaisprezece nou-născuţi sunt în stare critică în urma incendiului, potrivit ziarului indian Times Now.

Imaginile televizate au arătat paturi şi pereţi carbonizaţi în interiorul secţiei şi familii nerăbdătoare care aşteptau în faţa spitalului.

Personalul medical făcea perfuzii bebeluşilor supravieţuitori, toţi având de doar câteva zile, întinşi unul lângă altul pe un alt pat de spital.

