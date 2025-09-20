Experții dezvăluie motivul îngrijorător din spatele valului de femei care dau naștere unor „bebeluși giganți”. Unii sunt la fel de mari ca un copil de un an

Este ultima modă în materie de parenting care a cucerit TikTok — mamele postează cu mândrie clipuri cu micuții lor, iar urmăritorii se entuziasmează în fața „obrăjorilor dolofani” și a trăsăturilor „drăguțe” ale acestora.

Dar nu este vorba doar de eterna competiție despre cine are cel mai drăguț bebeluș. Acești copii au ceva mult mai surprinzător în comun: sunt uriași.

Sub hashtag-ul #BigBaby, trendul a strâns zeci de milioane de vizualizări, părinții prezentând măsurători ieșite din comun. În iulie, o mamă din Oklahoma, Maci Mugele, și-a arătat fiul de patru luni, Gunner, care măsura deja aproape 76 cm și cântărea 10 kg — aproape jumătate din greutatea ei.

Într-un alt videoclip viral, vizionat de peste 44 de milioane de ori, influencerul Houri Hassan-Yari își prezintă băiețelul de șase luni cu descrierea: „Îmi iubesc băiatul dolofan.”

În timp ce mulți urmăritori îi copleșesc cu aprecieri, alții avertizează asupra riscurilor pentru sănătate și chiar îi acuză pe părinți de „abuz asupra copilului”.

Iar secțiunile de comentarii se umplu mereu de aceleași întrebări uimit: „Ce îi dați să mănânce?”, „Cât de înalt este tatăl?”, și cel mai des: „Cum a reușit să iasă?!”

Experții avertizează că acest trend din social media face parte dintr-un fenomen mai amplu și mult mai îngrijorător. Bebelușii se nasc mai mari ca niciodată — iar medicii atrag atenția că acest lucru poate aduce riscuri grave de sănătate, pe termen lung, atât pentru mamă, cât și pentru copil.

Ads

Ce este macrosomia fetală?

Afecțiunea, cunoscută sub numele de macrosomie fetală – literalmente „corp mare” în limba greacă – se referă la nou-născuții cu greutatea de 3,9 kg sau mai mult. Aproximativ unul din zece bebeluși din Marea Britanie se încadrează în această categorie, situându-se peste pragul de 90% la greutate și înălțime.

Însă, potrivit dr. Dimitrios Siassakos, profesor de obstetrică la University College London, proporția a crescut în mod alarmant în ultimele câteva decenii.

„Din statisticile naționale știm că bebelușii sunt din ce în ce mai mari”, a spus el. „Dacă luăm ca reper pragul de 90%, în mod normal doar 10% dintre bebeluși ar trebui să fie considerați macrosomici.”

Explicația, spun specialiștii, se află în doi factori principali: creșterea obezității și explozia cazurilor de diabet.

„Femeile cu diabet gestațional netratat au mult mai multe riscuri să nască bebeluși mari”, adaugă profesorul Siassakos. „Dar ceea ce multe nu realizează este că nu trebuie să fii supraponderală ca să dezvolți diabet gestațional. O proporție semnificativă dintre femeile afectate au o greutate normală — sau chiar sunt slabe.”

Ads

Două tipuri de macrosomie

Medicii împart macrosomia în două mari subtipuri: simetrică și asimetrică.

În cazurile simetrice, circumferința abdomenului copilului este proporțională cu lungimea corpului său, adică sunt mai degrabă lungi decât grași. Acești copii se nasc de obicei din părinți înalți, iar dimensiunea lor nu creează mari probleme.

Macrosomia asimetrică, însă, este mai îngrijorătoare. Aici, bebelușii au circumferința abdomenului, toracelui și umerilor disproporționat de mare, acumulând exces de grăsime încă de la naștere.

În majoritatea cazurilor, acest tip este rezultatul diabetului gestațional netratat al mamei.

Potrivit Diabetes UK, condiția afectează aproximativ una din 20 de femei însărcinate în Marea Britanie — deși unele estimări sugerează chiar una din cinci.

Aceasta apare atunci când organismul nu poate produce suficientă insulină pentru a regla glicemia în timpul sarcinii.

Poate surveni în orice etapă a sarcinii, dar este mai comună în trimestrul al doilea și al treilea și, de regulă, nu provoacă simptome vizibile.

Ads

Riscurile pentru mamă și copil

Profesorul Amanda Sferruzzi-Perri, expertă în fiziologia fetală și placentară la Universitatea din Cambridge, avertizează că problema este serioasă:

„Femeile cu diabet gestațional tind să aibă un control deficitar al glucozei, ceea ce duce la rezistență la insulină. Mai multă glucoză la mamă înseamnă mai multă glucoză pentru copil, ceea ce stimulează pancreasul fetal să producă multă insulină.”

Acest lucru face ca bebelușul să dezvolte țesut adipos în exces și chiar oase mai mari încă din uter.

Pentru mame, bebelușii mari înseamnă adesea nașteri mai lungi și complicate, cu risc crescut de forceps sau cezariană de urgență.

Pentru copii, pericolele sunt și mai grave.

„Bebelușii macrosomici au un risc mai mare de a fi născuți morți”, explică profesorul Siassakos. „Pot rămâne blocați în canalul de naștere. Capul poate ieși, dar umerii se blochează — o complicație numită distocie de umăr, care poate fi extrem de periculoasă. Alții pot suferi asfixie și pierdere de oxigen, ceea ce poate duce la leziuni cerebrale permanente.”

Ads

Ca urmare, mulți bebeluși mari sunt născuți prin cezariană — care reprezintă acum aproape jumătate din nașterile din Marea Britanie.

Problemele nu se termină însă la naștere. Cercetările arată că bebelușii macrosomici, născuți din mame cu diabet gestațional, au riscuri mai mari să dezvolte ei înșiși diabet, hipertensiune și astm pe parcursul vieții.

Prevenția: vestea bună

Provocarea, spune profesorul Siassakos, este identificarea bebelușilor cu risc.

„Multe cazuri de diabet rămân nediagnosticate în Marea Britanie — chiar și în timpul sarcinii”, explică el.

În prezent, doar femeile cu factori de risc clari — cum ar fi supraponderalitatea, istoricul familial de diabet sau episoade anterioare de diabet gestațional — sunt testate în mod obișnuit.

Dar chiar și atunci, screeningul ratează multe cazuri. Unele studii sugerează că testele standard identifică mai puțin de jumătate.

Consecințele pot fi tragice. Spre exemplu, riscul de naștere mortală este mai mare la femeile cu diabet gestațional nediagnosticat.

Ads

În schimb, atunci când problema este identificată și tratată, riscurile scad dramatic.

De aceea, specialiștii insistă că și femeile cu greutate normală ar trebui să fie atente la simptome precum oboseală neobișnuită, sete excesivă sau urinări frecvente.

„Studiile arată că multe femei cu diabet sau cu tulburări ale metabolismului zahărului au greutate normală — sau chiar sunt slabe ori subponderale”, spune profesorul. „Iar condiția poate avea consecințe pe termen lung și pentru ele. Femeile care nasc un copil macrosomic au un risc de patru ori mai mare de a dezvolta diabet mai târziu în viață.”

Alți factori care cresc probabilitatea unui copil mare includ vârsta mai înaintată a mamei și sarcinile multiple. De asemenea, băieții par a fi ușor mai predispuși, probabil din cauza sensibilității mai mari la dieta maternă, scrie dailymail.com.

Vestea bună este că macrosomia poate fi prevenită.

„Cel mai eficient tratament pentru diabetul gestațional este modificarea stilului de viață — și nu ceva drastic”, spune profesorul Siassakos. „Exercițiul fizic regulat și o dietă echilibrată pot reduce riscul ca atât mama, cât și copilul să dezvolte diabet mai târziu în viață.”

Ads