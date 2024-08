Numele pe care probabil nu ar trebui să le alegi pentru copilul tău. "Am fost șocată"

Este destul de dificil să alegi un nume unic pentru bebelușul tău, mai ales dacă nu ești un fan al celor mai populare tendințe ale momentului în materie de nume de copii.

Dar orice ai face, poate te gândești de două ori înainte de a-ți numi copilul după un personaj dintr-un serial TV de succes.

"Nu este cel mai rău lucru din lume. Dar luați în considerare după cine numiți copilul", a declarat pentru Nexstar Jessie Paquette, consultantul în materie de nume de copii din spatele @DreamBabyNames, scrie yahoo.com.

În mod specific, Paquette se temea că numele inspirate de anumite personaje populare - de exemplu, personaje cu o morală îndoielnică sau cu puțină integritate, sau personaje care devin victime în cursul serialului - nu vor rezista bine în timp..

"Îți numești copilul după cineva care a făcut ceva teribil într-un serial? Sau după cineva căruia i s-a întâmplat ceva teribil?” a spus Paquette. „Aș descuraja acest lucru, dar numai dacă mi se cere părerea.”

Colleen Slagen, consultantul care administrează NamingBebe.com, a declarat că doar o singură dată a îndepărtat un client de la un anumit nume.

"'Cersei'. I-am dat sfatul meu sincer și i-am spus să nu o facă", a spus Slagen despre nume, care a fost inspirat de un antagonist din serialul HBO "Game of Thrones", care a fost adaptat după cartea lui George R.R. Martin "A Song of Fire and Ice".

"Nu am primit niciun răspuns, așa că presupun că nu au folosit acel nume", a spus Slagen. "Ei au crezut că este frumos, dar toată lumea are deja o asociere."

În afară de numele inspirate de personaje cu probleme etice, experții sfătuiesc, de asemenea, împotriva oricăror nume care sunt un pic prea la modă, pentru a nu-și pierde farmecul în anii următori.

"Îi sfătuiesc pe oameni să se ferească de trendy", a declarat Slagen, care își îndrumă clienții către clasamentul anual al Administrației Securității Sociale cu privire la cele mai utilizate nume de copii din țară. "Orice nume a cărui popularitate crește cu peste 100 de locuri pe an... după părerea mea, este semnul unui nume care se va demoda".

Ca exemplu, Slagen a indicat "Everly" și "Everleigh", două nume care au explodat în popularitate în perioada 2012-2013. (Prima ortografie, "Everly", a urcat peste 500 de locuri pentru a deveni al 379-lea cel mai folosit nume pentru femei în 2013. În 2023, era pe locul 69).

"Iar ortografierea diferită nu îl face neapărat unic. Doar mai confuz", a spus ea.

"Am fost șocată"

Dar nu doar consultanții ar putea fi reticenți față de numele mai populare pentru copii. Atât Slagen, cât și Paquette au avut clienți care i-au contactat pentru a-i ajuta să redenumească un copil care se născuse deja.

"Am fost șocată", a spus Slagen. „Aceasta îi macină pe acești oameni. Sunt multe cauze pentru care se întâmplă, dar sunt toate oarecum variate.”

Paquette, uneori, chiar a dat întâietate părinților care vin la ea cu această problemă specială.

"Un copil în viață, care are un nume pe care îl urăști? Hai să găsim o soluție", a spus ea.

Cu toate acestea, ambii consultanți au subliniat că rareori (dacă nu chiar niciodată) își îndepărtează clienții de la un nume pe care îl preferă - cu excepția cazului în care sunt întrebați direct.

"Oamenii vin la mine și îmi spun: 'Spune-mi direct. Este acest nume prea popular? a spus Paquette. "Și atunci aș putea spune: 'Da. Dacă mai văd încă unul, o să țip.'"

