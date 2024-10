Partidul DREPT a depus la BEC lista cu semnături pentru înscrierea la parlamentare. "Nu-l susţinem pe domnul Geoană"

Partidul DREPT a depus lista semnăturilor necesare pentru a candida la alegerile parlamentare, miercuri, 2 octombrie, la Biroul Electoral Central. Cu acest prilej, Vlad Gheorghe, fost eurodeputat, a precizat că această formaţiune este o platformă, conceptul fiind de partid deschis.

"Astăzi este un termen foarte important, pentru că, dacă partidele depun 100.000 de semnături, mai exact undeva la 95.000 de semnături, primesc dreptul de a depune candidaturi până pe 17 octombrie. Partidul DREPT este acel partid care se chinuie foarte tare cu dreptatea în mână să fie partid parlamentar, deşi Biroul Electoral Central ne-a dat afară din BEC, modificând legea, şi noi chiar astăzi de dimineaţă am avut termen la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a anula această decizie pe care noi o considerăm abuzivă. DREPT nu îl susţine pe domnul Geoană, ca să fie lucrurile clare. Fără îndoială nu-l susţine pe domnul Geoană. Noi candidăm la parlamentare, iar discuţia pentru prezidenţiale nici măcar nu am avut-o împreună cu colegii noştri. Acum s-au depus listele de susţinători, adică faimoasele semnături care trebuie să fie undeva la 95.000, şi înţeleg că colegii au reuşit undeva la 109.000, deci ar trebui să fie suficiente, chiar dacă există greşeli", a declarat Vlad Gheorghe.

El a menţionat că DREPT este o platformă şi permite tuturor candidaţilor independenţi să candideze pe listele sale.

"De fapt, noi suntem o platformă. Doar din punct de vedere juridic suntem un partid, noi suntem o platformă şi permitem tuturor candidaţilor independenţi să candideze pe listele noastre, ba chiar îi invităm pe toţi independenţii din ţară care vor să candideze să vină. Nu avem şef la partid, nu avem ordin de partid, nu se plăteşte cotizaţie, totul este liber. Toţi cei care au ceva de spus în comunităţile lor să vină să candideze pe aceste liste deschise, fără grup de interese şi fără ierarhie de partid. (...) Legea electorală spune expres că alianţele de candidaţi independenţi nu sunt permise, prin urmare trebuie juridic să fim un partid, dar practic este o alianţă a independenţilor şi a partidelor mici locale, al celor care vor să facă ceva în comunităţile lor", a explicat Vlad Gheorghe.

El a adăugat că din cei 10 parlamentari care au aderat la DREPT au mai rămas doar doi.

"Noi am dat afară pe acei parlamentari care aveau, să spun aşa, o activitate politică cu mai multe probleme în trecut. Era vorba despre această condiţie de îndeplinit - pe 2 septembrie partidele care aveau în componenţa lor fie 10 deputaţi, fie 7 senatori primeau dreptul de a fi partid parlamentar şi foarte important de menţionat este că acele partide au dreptul să aibă delegaţi în secţiile de vot, să urmărească procesul de vot, ceea ce am văzut cu toţii că la europarlamentare a fost o problemă uriaşă, au fost peste 500.000 de voturi anulate, moment în care noi a văzut această portiţă legislativă. Doar în legea alegerilor parlamentare este această portiţă legislativă şi am încercat să intrăm pe această gaură lăsată de Guvernul Orban la data respectivă. Ulterior, s-au născut foarte multe discuţii, multe pe bună dreptate în multe cazuri şi în acest moment nu mai sunt acei parlamentari de atunci, sunt doar doi, dacă nu mă înşel, care provin din USR şi din REPER. Acea listă a avut rolul de a îndeplini acea condiţie, în niciun caz nu am intenţionat vreodată să luăm oameni care au fost la PSD sau în alte partide", a detaliat Vlad Gheorghe.

Potrivit acestuia, DREPT va susţine un candidat la la prezidenţiale, "nu neapărat independent". "Nu am luat această decizie, sunt colegi care vor să nu se pronunţe. Mie mi se pare normal să susţinem totuşi un candidat care are şanse la turul doi, nu orice fel de candidat", a precizat fostul europarlamentar.

