Florinel Coman îi forțează mâna lui Gigi Becali! Va scoate din seif un milion de euro

Șeicii din Qatar au pus ochii pe cel mai bun jucător al celor de la FCSB. Florinel Coman este vedeta echipei patronată de Gigi Becali și poate pleca pentru o sumă de 5 milioane de euro, aceasta fiind clauza de reziliere. Al Duhail, una din echipele de top din Qatar ar fi în pole-position în cursa de achiziționare a mijlocașului FCSB, conducerea clubului fiind de acord să achite clauza de reziliere a acestuia.

Gigi Becali a negat momentan orice posibil transfer al lui Florinel Coman la altă formație dar în același timp a mărturisit că jucătorul și-a declarat deshis intenția de a pleca la o echipă unde să câștige mai mulți bani.

Patronul FCSB nu ar vrea să renunțe așa ușor la unul dintre cei mai buni jucători pe care i-a avut la FCSB în ultimii ani. Astfel, Becali este gata să pună pe masă o sumă mare de bani pentru a-l convinge să rămână dacă va câștiga acest campionat cu FCSB.

Internaționalul român ar putea avea un salariu de 720.000 de euro pe an, dublu față de cât câștigă acum plus o primă de 300.000 de euro, pentru calificarea în grupele UEFA Champions League, dacă va fi cazul.

Florinel Coman devine milionar

Gigi Becali a anunțat deja care sunt condițiile sale în cazul lui Coman.

"Nu există primă de titlu, trebuie să produci bani ca să iei bani. Există primă de Champions League, Europa și Conference. Primele depind de jucător, Chiricheș are 200.000 de euro, Florinel Coman are 300.000. Am vorbit cu Florinel și i-am spus: `Bă, nu trebuie să te hazardezi. Ai acum 30.000 și îți fac 60.000 la vară dacă nu ai ofertă, sunt 750.000 pe an`.

Mi-a spus că vrea să plece afară, joacă să iau și eu banii pe tine, dar în caz că nu ai, îți dau eu să fii mulțumit. 60.000 (n.r.- de euro/lună) îi fac lui Coman, nu mai există ca el în fotbalul românesc. Mi-a spus că vrea să plece. Tată, vreau să pleci, dar dacă nu ai ofertă îți dublez salariul", a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

