De ce l-au acceptat Ponta, Antonescu si Oprescu pe Becali

Presedintele PNL, Crin Antonescu, premierul Victor Ponta si primarul Capitalei, Sorin Oprescu, si-au aratat sustinerea fata de candidatura lui Gigi Becali, din partea USL, afirmand ca oricine vrea sa sprijine proiectul lor este binevenit.

"Noi nu am facut o alianta pentru doi lideri politici. Noi incercam sa dam o forta politica suficient de puternica pentru a conduce Romania in urmatorii patru ani. Primim alaturi de noi pe toti care, la un moment dat, cred in proiectul nostru", a declarat Crin Antonescu, la Antena 3.

Potrivit spuselor sale, nu i se poate cere lui Gigi Becali mai mult decat s-a cerut membrilor UNPR sau altora din PDL, care, la un moment dat, s-au alaturat proiectului USL, deoarece asa a reusit alianta sa vina la putere mai devreme.

"Daca, in momentul asta, Gigi Becali, partidul lui doresc sa sprijine acest proiect, eu nu vad in asta marea revolutie a politicii romanesti. Important este busola: ca acest proiect pe care noi l-am construit sa-si pastreze coerenta si sa fie aplicat", a explicat liderul PNL.

Acesta a recunoscut ca USL are nevoie si de audienta pe care o are Gigi Becali, chiar daca nu este mare. "Gigi Becali, care are calitati si defecte ca fiecare dintre noi, cu care avem putine asemanari de gust, de expresie, are un discurs care, la un anumit fragment din aceasta populatie, are o relevanta. In momentul cand Becali spune ca acest proiect politic are relevanta, doresc sa-l sustin, nu vad nici un motiv sa spun NU, ca nu-mi placi tu, ca nu-mi plac oamenii care te asculta", a adaugat el.

In plus, liberalul a precizat ca "nu o sa se rupa PNL" din cauza patronului Stelei, asa cum au spus unele voci. De asemenea, co-liderul USL a tinut sa precizeze ca, daca USL va castiga alegerile, nu o va face datorita lui Gigi Becali, iar, daca le pierde, nu va fi din cauza acestuia.

Vosganian isi contrazice seful - Nu a votat pentru ca Becali sa candideze din partea PNL

La randul sau, premierul Victor Ponta a precizat faptul ca sustine candidatura lui Gigi Becali. "Ne-am asumat faptul ca USL nu este doar adunarea Antonescu - Ponta, ci a celor care vor sa ne sprijine, sa scapam de Traian Basescu. Ne-am asumat strategic ca orice om care este alaturi de noi in aceasta batalie nu incepem sa le spunem: bai tu mai du-te pe la scoala, mai du-te si te mai spala pe maini", a subliniat Ponta.

Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, crede ca "faza" cu Becali de luni este "geniala". "Eu chiar il cred. Are incredere, nu o face la comanda, nici nu s-ar putea. O face in felul lui, sigur ca da, are modul lui pitoresc. Dar omul asta chiar crede in ceea ce spune", a conchis edilul Bucurestiului.

Luni, Biroul Politic al PNL l-a acceptat pe Gigi Becali drept candidat pentru Parlamentul Romaniei din partea USL.

