Omul de afaceri Gigi Becali, parlamentar AUR, s-a declarat decis să candideze la funcția de președinte al României, în anul 2025, dacă AUR nu va desemna un candidat propriu pentru funcția supremă în stat.

În ziua de 25 februarie 2025, într-o intervenție la postul Digi 24, Becali a precizat că a discutat cu liderul AUR, George Simion, iar acesta i-a spus că AUR nu va avea candidat propriu și îl va susține pe Călin Georgescu.

Becali a explicat că va candida la funcția supremă în stat pentru a reduce șansele lui Călin Georgescu și că este dispus chiar să-și dea demisia din AUR pentru a putea candida.

„Am avut o discuție cu el (n.r. George Simion). A spus: nea Gigi, noi suntem consecvenți, îl susținem pe Georgescu la președinție. Am spus: eu atunci voi candida. Dacă noi AUR-ul n-avem candidat, voi candida. El a spus: n-ai susținerea noastră. I-am spus: dacă vă face bine partidului și vă ajută pe voi, mâine îmi dau demisia. A zis: nea Gigi, nu ne ajută cu nimic și nu vreau chestia asta. Azi când vreți - dai un telefon, spui domnule, vreau să-ți dai demisia pentru că așa ne ajută pe noi, că am intrat în partidul ăsta să vă ajut, nu să vă fac rău. A zis: nu, nea Gigi, nu mă ajută cu nimic. Bine, atunci eu voi candida, dacă nu va avea AUR-ul candidat. Repet, dar eu tot mai sper, încă mai aștept, probabil vreo săptămână și încep să strâng semnăturile", a relatat Becali despre convorbirea avută cu George Simion.

Gigi Becali a opinat însă că instituțiile statului român n-ar trebui să-i permită lui Călin Georgescu să candideze, în anul 2025, la Președinția României.

„Eu ce știu din surse că în maxim o săptămână - zece zile vor apărea probe, filmări, înregistrări cu el și declarații ale unor oameni care au declarat că au cheltuit bani la înțelegere cu el și probe că instigă la violență, legionarism și antisemitism. Acum să vedem dacă este și adevărat. Eu abia aștept să scăpăm de omul ăsta, pentru că noi am avut într-adevăr președinți necredincioși sau am avut președinți de alte religii, cum a fost Iohannis, dar noi n-am avut președinte demonizat, asta e mult mai grav. Încă mai am încredere în procurori și în instituțiile statului că nu vor lăsa un om ca ăsta să devină președinte”, a susținut Becali.

Cu privire la George Simion, Becali a dezvăluit că acesta nu dorește să candideze la Președinția României ci că dorește o funcție executivă. Aceasta ar putea fi funcția de premier sau o funcție de membru al Guvernului.

