Becali: Mai vreau un mandat de europarlamentar

George Becali a declarat, sambata, ca va candida pentru un nou mandat de europarlamentar.

Intrebat ce-si doreste pentru anul 2012, din punct de vedere politic, Becali a spus ca "doreste sanatate poporului roman".

Avand in vedere ca mandatul sau de europarlamentar se termina peste doi ani si jumatate, europarlamentarul nu are intentia sa se implice in campania electorala de anul viitor, din Romania.

Mai mult, el a declarat, pentru Realitatea TV, ca intentioneaza sa obtina inca un mandat de parlamentar european.

"O sa mai vreau un mandat de parlamentar european", a spus Becali, inainte de a se lasa colindat, in curtea casei sale din Pipera, de catre zecile de colindatori pentru care a pregatit nu mai putin de 20.000 de euro.

M.M.

Ads