Gigi Becali, despre AUR: Eu le-am dat sediu. Mi s-a propus sa fiu vicepresedinte. Co-presedintii AUR neaga acest lucru

Becali a intrat in contradictie cu George Simion, celalalt co-presedinte al AUR , care sustine ca partidul nu a beneficiat de niciun sediu din partea acestuia. Si Claudiu Tarziu , intr-o interventie ulterioara la Romania TV, a infirmat spusele lui Becali, declarand ca acesta din urma "vede putin diferit lucrurile". Tarziu a recunoscut ca a primit doua camere spre folosinta, dar nu pentru partid , ci pentru o asociatie condusa de sotia liderului AUR Tarziu a mai spus ca Gigi Becali este "foarte profund" si nu si-a permis niciodata sa ii propuna sa fie vicepresedintele partidului, in conditiile in care a fost presedinte de partid."Domnul Becali nu a dat niciun sediu partidului AUR, nu a fost informat sau nu i-a propus nimeni sa faca parte din AUR sau sa detina vreo functie de conducere (...) I-am dus niste carti despre sfintii din inchisori, a fost foarte impresionat si m-a intrebat despre asociatie, i-am spus ca face ateliere pentru copii, ne-a intrebat unde ne desfasuram activitatea, i-am spus ca nu mai avem sediu, ca nu ne-am permis, si ne-a dat doua camere in sediul Fundatiei "George Becali".Nu am mai tinut legatura ulterior, vreme de atatia ani. Dar in 2017 l-am intrebat daca l-ar mai interesa sa intre in politica si mi-a spus franc, nu, ca i-a ajuns ce i-a dat politica, e un loc in care esti ispitit sa faci pacate si vrea sa se mantuiasca. La vremea respectiva nu era nici macar proiect, era o idee. Mai tarziu am facut partidul cu George Simion , nu i-am spus domnului Becali, nici nu as fi indraznit sa ii propun sa fie vicepresedinte, pentru ca dansul a fost presedinte de partid. Camerele nu au fost niciodata folosite de partid. Le foloseste asociatia pe care am condus-o pana sa devin parlamentar si unde sotia mea derula un proiect pentru copii", a declarat Claudiu Tarziu, vineri seara, la Romania TV.