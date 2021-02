Gigi Becali, suparat pe Giovanni Becali. "Vad ca el face preturile la FCSB. Giovanni stie bine..."

Cu toate acestea, Gigi Becali este suparat pe varul sau pentru declaratiile date despre jucatorii sai.Giovanni Becali a spus ca este posibil ca in vara Florin Tanase sa plece de la FCSB pentru suma de 4 milioane de euro.Aceasta afirmatie pare ca l-a deranjat pe patronul FCSB."Negociez cu voi? Intrebati-l, ma, pe Giovanni, el face si preturile. Vad ca el zice, ala 7 milioane, ala 3 milioane. Intrebati-l pe el, daca stie el mai bine.Nu stiu eu, el stie bine, intrebati-l pe el. Tanase nu poate sa aiba pret la ora asta, cand nu suntem in perioada de transferuri. Intrebati-l, ma, pe Giovanni. Ca Tanase face 2-3, Man face 7-8, Coman face 7-8. El stie", a spus Gigi Becali pentru sport.ro.Giovanni si Gigi Becali au avut o relatie tumultoasa in ultimii ani.Uneori au fost certati, alteori s-au impacat datorita fotbalului si afacerilor profitabile pe care le-au facut din vanzarile de jucatori CITESTE SI: