Becali, dus la Spitalul Militar din Constanta - eliberarea temporara e in mana medicilor

Vineri, 10 Ianuarie 2014, ora 13:45
3084 citiri
Becali, dus la Spitalul Militar din Constanta - eliberarea temporara e in mana medicilor

Gigi Becali a fost transportat, vineri, la Spitalul Militar din Constanta, dupa ce seara trecuta acesta a fost transferat de la penitenciarul din Valul lui Traian la Spitalul Penitenciar Poarta Alba.

Motivul transportarii latifundiarului la spital il reprezinta problemele la coloana vertebrala pe care acesta le acuza. In acest sens, medicii ii vor face analize amanuntite pentru a stabili natura problemelor de sanatate ale detinutului, transmite Romania TV.

Medicii de la Spitalul Militar din Constanta urmeaza sa ii faca finantatorului Stelei si un RMN, astfel incat sa stabileasca daca acesta sufera de vreo afectiune mai grava, cum ar fi hernia de disc, precum si daca problemele sale de sanatate pot fi tratate in regimul de detentie.

Anterior, Gigi Becali a inaintat Tribunalului Constanta o cerere de intrerupere a pedepsei pe o perioada de sase luni, invocand probleme de sanatate. Gigi Becali suferea de probleme la coloana vertebrala inca de la inceputul anului 2013, iar acum sustine ca acestea s-au agravat si ca se teme ca ele nu pot fi tratate de dupa gratii.

Pentru ca intreruperea executarii pedepsei sa poata avea loc este nevoie de o investigare a starii de sanatate a lui Gigi Becali de catre o comisie de medici de la Administratia Penitenciarelor, precum si de catre o echipa de la IML.

