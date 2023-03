Becali nu iese din inchisoare - Judecatorii cer expertiza medicala

Magistratii Tribunalului Constanta au cerut expertiza medicala a celor de la IML pentru a putea lua o decizie in privinta eliberarii lui Gigi Becali.

Instanta a anuntat ca va lua o decizie in cazul eliberarii lui Becali pe 29 ianuarie, transmite B1 TV.

Gigi Becali a depus o cerere de eliberare din inchisoare pentru o perioada de jumatate de an, invocand motive medicale, mai exact probleme la coloana vertebrala. Acesta sustine ca nu poate fi tratat in regimul penitenciar si solicita sa i se dea drumul de dupa gratii pentru a se opera.

Cererea de eliberare a lui Becali, judecata in avans: Afla luni daca boala il scoate din puscarie

"S-a agravat starea de sanatate a domnului Becali. In ideea asta, am depus o cerere de preschimbare a termenului de judecata, termenul de judecata initial era 29. Cererea a fost considerata intemeiata, de altfel, in mod firesc, avand in vedere, ca exista o serie de documente medicale care atesta aceasta evolutie proasta a starii de sanatate. Nu inteleg de ce se sunt atatea discutii, se pune sub semnul indoielii toata chestiunea", a spus Bogdan Vlad, unul dintre avocatii omului de afaceri.

Daca instanta va considera intemeiata cererea lui Gigi Becali, el va putea iesi din inchisoare pentru a fi operat la coloana vertebrala.

