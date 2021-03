Gigi Becali, amintiri cutremuratoare despre anii in care a facut inchisoare: Am fost chinuit in puscarie. Mama se terminase de suparare. Fetele plangeau pe rupte

Proaspat reabilitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, patronul FCSB isi aduce aminte cu tristete de acei ani in care a fost inchis. Gigi Becali a facut puscarie intre anii 2013-2015 pentru dare de mita si pentru fals."Nu este vorba ca s-a facut dreptate, dar eu am fost chinuit in puscarie, desi se spunea de mine ca traiesc ca un VIP acolo. Familia mea a suferit enorm. Mama se terminase de suparare. Imi era frica atunci sa nu moara. Fetele mele plangeau pe rupte, la fel si sotia.Masina mi-a fost furata, nu am furat si nu am facut schimburile de teren cu japca de la Armata. Am vrut atunci sa dau bani ca sa se joace fotbal corect, nu pentru <