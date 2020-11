"A scos un briceag lung. I-am blocat mana si i-am dat un dos de palma". Cum i-a gasit Gigi Becali pe hotii care i-au furat masina

In acelasi dosar, Gigi Becali a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare si 8 ani sub supraveghere.La peste 10 ani de la acel incident, Zmarandescu isi aduce aminte de momentele petrecute in acea noapte."Din informatii stiam cine a furat masina. Ne-am dus dupa ei si a fost acea tamponare nefericita din intersectia Dorobanti cu Stefan cel Mare.Toata lumea a spus ca am intrat in ei intentionat. N-a fost nimic intentionat, li s-a oprit masina furata care era pusa pe modul de condus Direct.Li s-a oprit in mijlocul intersectiei.Noi veneam din spate, conducea un nepot al lui Gigi, n-am reusit sa-i mai evitam. Dupa impact, au tasnit ca iepurii din masina. Eu m-am dus dupa ala care a furat masina.Am alergat catre Piata Victoriei si l-am prins aproape de pasaj. Nu stiu cum a fugit asa, ca era mic si gras.La un moment dat, cand n-a mai putut sa fuga, a bagat mana in buzunar si a scos un briceag lung. Trebuia sa-l desfaca.Atunci, am pus mana pe mana lui, i-am blocat-o si i-am dat un dos de palma", a povestit fostul bodyguard la emisiunea Gsp Live.Hotii au fost dusi la un bar, in Pipera, unde au stat de vorba cu Gigi Becali. Chiar patronul FCSB-ului le-a dat bani de taxi pentru a pleca acasa, dupa spusele bodyguarzilor sai.Pentru acest lucru, procurorii au considerat ca hotii au fost sechestrati si au cerut condamnarea lui Gigi Becali si a oamenilor sai.Catalin Zmarandescu a fost multi ani garda de corp a lui Gigi Becali, insa l-a parasit pe patronul FCSB-ului dupa acest incident, in care a avut de suferit.CITESTE SI: