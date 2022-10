Atac fara precedent la adresa lui Gigi Becali - ce spune un fost fotbalist de la Dinamo

Gigi Becali este victima unui atac sub centura din partea unui fost fotbalist de la Dinamo, care a candidat si pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal.

Fostul dinamovist Sorin Raducanu il prezinta pe Becali ca fiind "Gigi Tantarul", un "oier care care calca tot ce este in Romania".

Intr-o interventie la Radio Sport Total FM, Raducanu a avut un discurs violent la adresa lui Becali, dupa ce l-a adus pe Mirel Radoi la Steaua desi acesta nu are licenta de antrenor.

"O magarie mai mare decat asta, cum calca Gigi Tantarul cu copitele lui de oaie tot ce este in Romania. Federatia este partasa. L-a pus pe Radoi antrenor care nu are Bacalaureat, nu are scoala de antrenori. Nici nu mai imi gasesc cuvintele de nervi. Ia-l pe fiecare de pe strada si pune-l antrenor!", a spus Raducanu.

Apoi, Raducanu a comentat si conflictul dintre Gigi Becali si Armata, privind dreptul de a folosi marca Steaua.

"Sunt multi oameni destepti care spun ca Steaua este a Armatei, nu a lui Gigi Tantarul. Eu nu ma las! Voi scrie si la FIFA, si la UEFA! Daca nu sunt stapan in casa mea si in tara mea, inseamna ca nu merit sa traiesc! Voi scrie ca nu exista echipa care sa joace turul cu o sigla si returul cu o alta sigla. Noi stim foarte bine ca nu este vorba de o poza.

Sa stii si tu, tantarule deportat, ca asta e un insemn al Romaniei si nu poti sa calci tu cu copitele tale de oaie insemnele Romaniei. ICCJ a dat hotarare definitiva ca a furat insemnele de stat ale Romaniei. Prejudiciul este peste un milion de euro. Nu este normal. Asta este tipic pentru Gigi Tantarul. Calca in copite tot ce inseamna Romania. El ne spune ca sunt altfel legile la machidoni. Pai atunci sa se duca la Skopje!", a mai spus Raducanu.

Sorin Raducanu a candidat anul trecut la alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal.

C.S.

